Рынок акций РФ в четверг превысил 2540п по индексу МосБиржи при смешанной динамике фишек

Москва. 13 ноября. Рынок акций РФ в четверг умеренно подрос в рамках коррекции на данных Росстата о замедлении инфляции, сдерживающим фактором выступили сохраняющаяся геополитическая неопределенность и подешевевшая нефть (фьючерс на Brent торгуется у $63 за баррель). Индекс МосБиржи на фоне укрепления рубля превысил 2540 пунктов при смешанной динамике цен blue chips.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2543,36 пункта (+0,3%, днем индекс поднимался выше 2550 пунктов), индекс РТС вырос до 994,05 пункта (+1,1%); в лидерах роста выступили акции "Полюса" (MOEX: PLZL) (+2,1%) и "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,4%), аутсайдерами - бумаги "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (-2,2%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-1,4%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 14 ноября, составил 80,601 руб. (-68,42 копейки).

Подорожали также акции "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1,2%), "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (+1,2%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1,1%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,8%), "Группы компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (+0,8%), МКПАО "Хэдхантер" (SPB: HEAD) (+0,7%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,5% и +0,4% "префы"), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,5%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,3%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,2%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,1%), "ВК" (MOEX: VKCO) (+0,1%).

Выручка ПАО "МТС" в III квартале 2025 года выросла на 18,5%, до 213,8 млрд рублей, сообщила компания. OIBDA группы в отчетном периоде выросла на 16,7% год к году, до 71,8 млрд рублей. Результаты МТС по выручке оказались лучше консенсус-прогноза "Интерфакса", а OIBDA - ниже ожиданий. Ранее опрошенные аналитики ожидали выручку в размере 208,2 млрд рублей, скорр. OIBDA - на уровне 72,5 млрд рублей. Чистая прибыль группы МТС в III квартале 2025 года составила 6 млрд руб.

Подешевели акции "ММК" (-1,4%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-1,1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,9%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,9%), "Яндекса" (MOEX: YDEX) (-0,8%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,5%), бумаги "Русала" (MOEX: RUAL) (-0,5%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,3%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,2%).

Выручка ПАО "Ростелеком" в III квартале 2025 года составила 208,7 млрд рублей, увеличившись на 8% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, говорится в сообщении компании. Показатель OIBDA вырос на 8%, до 81,5 млрд рублей. Рентабельность по этому показателю составила 39,0% против 38,9% в III квартале 2024 года. Результаты по выручке и OIBDA оказались ниже консенсус-прогноза "Интерфакса", по которому показатели ожидались в размере 213,5 млрд и 82,7 млрд рублей соответственно.

МТС-банк (MOEX: MBNK) (-1,8%) в третьем квартале 2025 года нарастил чистую прибыль по МСФО в 1,4 раза, до 6 млрд рублей против 4,1 млрд рублей за аналогичный период прошлого года, свидетельствует материалы кредитной организации. Чистая прибыль банка за январь-сентябрь составила 9,5 млрд рублей против 11,9 млрд рублей годом ранее, показав снижение на 20,2%.

Как сообщил вечером в среду Росстат, рост потребительских цен в РФ с 6 по 10 ноября (мониторинг из-за праздника за 5 дней) составил 0,09% после 0,11% с 28 октября по 5 ноября (из-за праздника - за 9 дней), 0,16% с 21 по 27 октября, 0,22% с 14 по 20 октября, 0,21% с 7 по 13 октября. Из данных за конец октября - начало ноября этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 10 ноября замедлилась до 7,73% с 7,89% на 5 ноября (7,98% на конец сентября), если ее рассчитывать из среднесуточных данных за октябрь и ноябрь 2024 года.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил в ночь на четверг, что объектов для введения новых санкций против РФ остается все меньше. "У нас заканчиваются объекты, против которых можно ввести санкции", - сказал он журналистам в Канаде. Рубио напомнил, что недавно США "ввели санкции против крупных российских нефтяных компаний". "Пройдет какое-то время, прежде чем от этого будет эффект", - предположил глава Госдепа.

И США, и Россия исходят из того, что следующую встречу на уровне президентов можно будет провести, когда появится реальный шанс на прогресс по теме Украины, сказал Рубио журналистам после встречи министров иностранных дел G7.

В Москве готовы работать над улучшением отношений с США настолько быстро, насколько к этому готовы в Вашингтоне, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы готовы действовать так же быстро, как готова Америка. Нам необходимо улучшать двусторонние отношения, открывать новые возможности для торговли и экономического сотрудничества", - сказал он в интервью телеканалу CNN в среду.

Кроме того, Песков выразил надежду, что США до сих пор намерены содействовать урегулированию на Украине. "Мы искренне надеемся, что президент Трамп по-прежнему готов внести свой вклад в политическое и дипломатическое урегулирование украинской проблемы", - сказал он.

По словам руководителя отдела управления акциями УК "Первая" Антона Кравченко, на рынке акций РФ сохраняется волатильность, а надежды на восстановление пока не оправдываются.

Одним из основных факторов давления на индекс МосБиржи выступает слабость акций "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,04%) на фоне санкций и новостей об остановке работы на иракском нефтяном месторождении "Западная Курна-2". Позитивными сигналами для рынка выступили данные по недельной инфляции и удачные аукционы Минфина, на которых был поставлен рекорд по размещениям ОФЗ в рамках одного аукционного дня - 1,86 трлн рублей, считает эксперт.

По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александра Шепелева, индекс МосБиржи в четверг не показал выраженного тренда, курсируя в нижней половине диапазона 2500-2600 пунктов. Инфляция в России продолжила снижение, годовой показатель опустился к 7,7%. Рыночная конъюнктура сложилась скорее неблагоприятная - рубль укреплялся, а цены на нефть накануне просели на фоне прогнозов ОПЕК о профиците предложения сырья.

В США завершился самый продолжительный за всю историю шатдаун правительства, в то же время тревоги по поводу адекватности высоких оценок в ИИ-секторе сохраняются. Китайские индексы бодро подрастали на ожиданиях стимулов для энергетики. В еврозоне объем промышленного производства в сентябре увеличился слабее прогнозов, отметил эксперт.

В конце недели выйдет блок макроданных по Китаю (статистика по промпроизводству и безработице за октябрь), Росстат опубликует сведения по инфляции за октябрь (ИПЦ), компании Headhunter, "Интер РАО", Совкомбанк (MOEX: SVCB), "Совкомфлот" (MOEX: FLOT) опубликуют отчеты по МСФО за 9 месяцев, а акционеры "ПИКа" на внеочередном общем собрании рассмотрят вопрос обратного сплита акций 100:1. Совет директоров "Яндекса" определит цену размещению допэмиссии акций.

"В преддверии выходных ожидаем сохранения индекса МосБиржи в пределах 2500-2600 пунктов и невысокой торговой активности", - заключил Шепелев.

По словам аналитика ФГ "Финам" Магомеда Магомедова, завершение самого продолжительного шатдауна в истории США обеспечило кратковременный приток оптимизма на мировые площадки. Вырос интерес участников рынка к выступлениям представителей Федрезерва и грядущему декабрьскому заседанию: большинство аналитиков ожидают очередного снижения ставки на 0,25 п.п., но акцент смещается на сигналы о дальнейшем темпе смягчения монетарной политики.

Рынок акций РФ в четверг умеренно подрос на данных Росстата о дальнейшем замедлении инфляции (это подогрело ожидания сохранения мягкого курса денежно-кредитной политики ЦБ РФ на декабрьском заседании), но к вечеру оптимизм игроков иссяк. Геополитическая и санкционная повестка по-прежнему оказывают давление на рынок - внимание инвесторов приковано к новым ограничениям против российского сырьевого сектора и обсуждению возможности новой встречи президентов РФ и США. В Европе фиксируется рост военных расходов, что инвесторы воспринимают как однозначный негатив для сценария ускоренного урегулирования конфликта на Украине, полагает аналитик.

С технической точки зрения индекс МосБиржи консолидируется в диапазоне 2500-2600 пунктов, основной ориентир в ближайшие сессии - 20-дневная скользящая средняя (2570 пунктов). Закрепление выше этого уровня станет сигналом продолжения локального восходящего тренда, в противном случае вероятно движение в боковике до появления новых драйверов. Ближайшая поддержка находится на уровне 2521 пункт, считает Магомедов.

В Азии в четверг наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,4%, австралийский индекс ASX Australia просел на 0,5%, южнокорейский Kospi вырос на 0,5%, китайский Shanghai Composite - на 0,7%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,6%), "минусуют" Европа (индексы CAC 40, FTSE, DAX просели на 0,1-1,2%) и Штаты (индексы акций к 18:50 МСК упали на 0,7-1,5% во главе с Nasdaq).

Инвесторы проявляют осторожность, ожидая публикации ключевых статданных, отложенной в связи с рекордной по длительности (43 дня) приостановкой работы правительства США из-за проблем с финансированием (шатдауном). Эти данные могут повлиять на денежно-кредитную политику Федеральной резервной системы (ФРС), следующее заседание которой запланировано на декабрь.

Рынок оценивает вероятность снижения процентной ставки на этом заседании на 25 базисных пунктов в 51,4% против 62,9% днем ранее, по данным CME FedWatch. Оценка вероятности сохранения ставки на прежнем уровне повысилась до 48,6% с 37,1%.

В среду вечером президент США Дональд Трамп подписал закон, положивший конец шатдауну. При этом пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что часть статданных за октябрь, возможно, вообще никогда не будет обнародована из-за его последствий.

На нефтяном рынке вечером в четверг цены оставались в коррекционном "плюсе" после падения накануне на новостях от ОПЕК.

Стоимость январских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $63,02 за баррель (+0,5% и -3,9% в среду), декабрьская цена фьючерса на WTI - $58,78 за баррель (+0,5% и -4,2% накануне).

Падению рынка в среду способствовала публикация новых прогнозов ОПЕК, в соответствии с которыми глобальное предложение нефти в 2026 году будет соответствовать спросу в связи с увеличением добычи ОПЕК+. Предыдущие прогнозы предусматривали дефицит предложения на нефтяном рынке.

В четверг Международное энергетическое агентство (МЭА) в своем ежемесячном отчете сообщило, что мировые поставки нефти в 2025 году достигнут 106,3 млн б/с, что на 3,1 млн б/с больше, чем в предыдущем году.

Месяцем ранее аналитики МЭА прогнозировали рост на 3 млн б/с, до 106,1 млн б/с. Прогноз был повышен на 140 тыс. б/с, отмечается в отчете.

В 2026 году МЭА ожидает, что объем мирового предложения нефти составит 108,7 млн б/с, что на 2,5 млн б/с больше, чем прогнозный уровень 2025 года. Оценка темпов прироста спроса повышена на 100 тыс. б/с, до 2,5 млн б/с.

Внимание трейдеров также направлено на еженедельный доклад Минэнерго США о запасах энергоносителей в стране, который будет опубликован в 20:00 МСК. Оценки Американского института нефти (API), обнародованные в ночь на четверг, показали увеличение коммерческих запасов нефти в стране на прошлой неделе на 1,3 млн баррелей.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли "префы" "Красноярскэнергосбыта" (MOEX: KRSB) (+5,1%), акции ПАО "Пермэнергосбыт" (MOEX: PMSB) (+4% и +3,6% "префы"), "Селигдара" (MOEX: SELG) (+2,7%), "ЭсЭфАй" (MOEX: SFIN) (+2,1%).

Подросли акции компании "Корпоративный центр ИКС 5" (MOEX: X5) (+1,9%, до 2749 рублей) на новостях о рекомендации менеджмента по дивидендам за 9 месяцев; объем торгов бумагами превысил 6,607 млрд рублей.

Совет директоров "ИКС 5" рекомендовал акционерам утвердить дивиденды за 9 месяцев 2025 года из расчета 368 рублей на обыкновенную акцию, говорится в сообщении компании. Внеочередное собрание акционеров по этому вопросу состоится 18 декабря (закрытие реестра под собрание 25 ноября). Дату закрытия реестра акционеров под выплаты дивидендов рекомендовано назначить на 6 января 2026 года.

Снизились в четверг акции ПАО "Славнефть-Мегионнефтегаз" (MOEX: MFGS) (-4%), "Эталона" (MOEX: ETLN) (-2,9%), ПАО "Софтлайн" (MOEX: SOFL) (-2,5%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 53,25 млрд рублей (из них 19,11 млрд рублей пришлось на акции "ЛУКОЙЛа", 4,55 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 2,77 млрд рублей на акции "Т-Технологии" (MOEX: T)).