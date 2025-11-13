Совкомбанк сохраняет рекомендацию "держать" для акций Ростелекома

Совкомбанк сохраняет рекомендацию "держать" для акций ПАО "Ростелеком", сообщается в материале аналитиков.

"Компания отчиталась за 3К25 по МСФО в рамках наших ожиданий, отклонения по ключевым показателям незначительны и соответствуют нашим прогнозам. Долговая нагрузка "Ростелекома" остается высокой и, согласно нашим расчетам, составляет 2,4х ND/LTM EBITDA IFRS 16. Бизнес все еще не демонстрирует способности генерировать стабильный положительный FCF, - пишут эксперты. - Мы сохраняем рекомендацию "держать" для бумаг эмитента. Cчитаем , что катализаторами роста котировок в обозримом будущем могут стать только IPO "дочек", которые в теории могут увеличить капитализацию "Ростелекома" более чем на 100%".

