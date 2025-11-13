"Ингосстрах Инвестиции" сохраняет прогноз средней цены золота в 2026г на уровне $4300/унц

Управляющая компания "Ингосстрах-Инвестиции" сохраняет прогноз средней цены золота в следующем году на уровне $4300 за тройскую унцию, сообщается в обзоре аналитиков.

Текущие факторы предполагают сохранение поддержки для цены на золото в ближайшие месяцы, отмечают эксперты.

Геополитическая напряженность, слабый доллар и ожидания смягчения политики ФРС США продолжают усиливать приток капитала в защитные активы, указывают они.

"Высокая оценка фондовых рынков также повышает привлекательность золота с точки зрения диверсификации в портфелях (страховка от коррекции на биржах), - говорится в материале аналитиков компании. - Кроме того, центральные банки, судя по всему, не собираются прекращать покупки: мы прогнозируем их совокупный спрос на уровне 800-850 тонн в 2025 году, немного ниже рекордов 2022-2024 годов, но все еще исключительно высокий по историческим меркам"

Эксперты также отмечают, что с учетом потенциального ослабления курса рубля до конца 2025 года и в 2026 году инвесторы могут получить высокую доходность в рублевых инструментах, привязанных к золоту (спотовый контракт на золото в рублях на Московской бирже, а также акции ПАО "Полюс").

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.