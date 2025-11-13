Dow Jones впервые завершил торги выше 48000п

Dow Jones впервые завершил торги выше отметки в 48000 пунктов, Nasdaq снизился в среду. Фондовые индексы Азии меняются без единой динамики в четверг. Цены на нефть стабилизировались в четверг утром, Brent торгуется у $62,7 за баррель.

Американский фондовый индекс Dow Jones Industrial Average уверенно вырос в среду, впервые завершив торги выше отметки в 48000 пунктов.

S&P 500 показал слабое повышение по итогам сессии, Nasdaq Composite снизился.

Поддержку рынку в среду оказывали надежды на завершение шатдауна в США, который стал рекордным по длительности. С возобновлением работы правительства должна начаться публикация ранее отложенной экономической статистики, в том числе, сентябрьских данных по американскому рынку труда.

Возобновление выхода статистики даст новые ориентиры финансовым рынкам и внесет "некоторую ясность" для Федеральной резервной системы (ФРС), отметил аналитик StoneX Фавад Разакзада.

"Это устранит источник неопределенности, что является хорошей новостью для рынка акций", - приводит слова эксперта Market Watch.

Между тем, Белый дом предупредил, что некоторая статистика, например, отчеты по инфляции и рынку труда за октябрь, возможно, вообще никогда не будут обнародованы.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила о "непоправимом ущербе" для статистической системы, нанесенном шатдауном, в котором она обвиняет демократов.

Лидерами роста среди компонентов Dow Jones в среду стали акции UnitedHealth Group (SPB: UNH) Inc. (+3,6%), Goldman Sachs Group (SPB: GS) Inc. (+3,5%), Cisco Systems Inc. (SPB: CSCO) (+3,1%), Nike Inc. (SPB: NKE) (+1,7%).

Лидером снижения стали бумаги Amazon.com Inc. (SPB: AMZN), подешевевшие почти на 2%.

Капитализация Chevron Corp. (SPB: CVX) упала на 1,9%. Нефтегазовая компания сообщила, что планирует увеличивать добычу в период до 2030 года включительно на 2-3% в год. Она рассчитывает на рост свободного денежного потока и прибыли в расчете на акцию более чем на 10% в год в этот период при условии, что цена нефти Brent будет составлять в среднем $70 за баррель. Chevron также понизила прогноз капиталовложений на период до конца 2030 года до $18-21 млрд с ожидавшихся ранее $19-22 млрд.

Уверенный подъем в среду показали акции Advanced Micro Devices (SPB: AMD) Inc. (+9%). Компания рассчитывает в ближайшие три-пять лет увеличить темпы роста выручки до 35% в год с 14% в прошлом году благодаря высокому спросу на ИИ-чипы, заявила главный исполнительный директор AMD Лиза Су в ходе мероприятия для аналитиков.

Бумаги Nvidia Corp. (SPB: NVDA) подорожали на 0,3%. Аналитики TD Cowen подтвердили рекомендацию "покупать" для акций Nvidia, которая опубликует квартальную отчетность на следующей неделе. Эксперты также рекомендуют "покупать" бумаги Broadcom (SPB: AVGO), для которых они повысили прогнозную цену до $405 с $370. Рыночная стоимость Broadcom увеличилась на 0,9%.

Nasdaq Composite снизился в среду вслед за котировками акций Oracle Corp. (SPB: ORCL) (-3,9%), Palantir Technologies Inc. (-3,6%), Tesla (SPB: TSLA) Inc. (-2,1%), Meta Platforms (SPB: META) Inc. (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) (-2,9%).

Meta объявила в среду, что направит более $1 млрд на строительство дата-центра для ИИ-разработок в Висконсине. Как ожидается, новая площадка заработает в 2027 году.

Dow Jones Industrial Average по данным на закрытие рынка в среду увеличился на 0,68% - до 48254,82 пункта.

Значение Standard & Poor''s 500 повысилось на 0,06% - до 6850,92 пункта.

Индекс Nasdaq Composite опустился на 0,26%, составив 23406,46 пункта.

Рынки акций Азиатско-Тихоокеанского региона меняются без единой динамики в ходе торгов в четверг.

Японский Nikkei 225 к 8:29 мск увеличился на 0,3%.

Цена акций M3 Inc., оказывающей медицинские услуги через интернет, взлетела на 23,5% благодаря хорошей квартальной отчетности.

Существенно подорожали бумаги Isuzu Motors (+12,1%), Furukawa Electric Co. (+12%), Sumitomo Pharma Co. (+7,7%).

Стоимость акций Mitsubishi UFJ Financial выросла на 1,8% и достигла исторического максимума.

Бумаги Sony подорожали на 0,2% - до самого высокого уровня за 13 месяцев.

Котировки акций Toyota Motor ушли вверх на 0,2% после того, как автопроизводитель анонсировал инвестиции на сумму до $10 млрд в США в следующие пять лет. Бумаги других представителей отрасли Honda Motor и Nissan Motor также прибавили в цене - 0,8% и 2,7% соответственно.

При этом стоимость инвестиционно-технологической Softbank Group снизилась на 4,9%, Yamaha Motor Co. и Nintendo Co. - на 1,6%, Fast Retailing - на 1,4%, Nippon Steel - на 0,7%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:29 мск прибавил 0,5%. В то же время гонконгский Hang Seng снизился на 0,4%, поскольку трейдеры фиксируют прибыль после повышения индикатора до максимума за месяц, сообщает Trading Economics.

В число лидеров снижения на Гонконгской фондовой бирже входят акции нефтяной компании CNOOC (-2,7%), девелопера Wharf Real Estate Investment Co. (-3,5%), производителя бутилированной воды Nongfu Spring Co. (-2,8%).

Также подешевели бумаги ритейлеров JD.com Inc. (SPB: JD) и Alibaba (SPB: BABA) - на 1,8% и 1,4% соответственно, автопроизводителя Li Auto (SPB: LI) - на 1,8%, нефтяной PetroChina Co. (SPB: 857) - на 1,7%, интернет-компании Tencent (SPB: 700) - на 1%, производителя потребительской электроники Xiaomi (SPB: 1810) - на 1,3%.

Между тем существенно выросла цена акций Sino Biopharmaceutical (+6,4%) и производителя цветных и драгоценных металлов Zijin Mining Group Co. (+3,8%).

Южнокорейский индекс Kospi к 8:22 мск поднялся на 0,7%.

Котировки акций крупнейшего мирового производителя полупроводниковой продукции и смартфонов Samsung Electronics выросли на 0,4%, еще одного чипмейкера SK Hynix и автомобильной Hyundai Motor - на 0,2%, производителя аккумуляторов LG Energy Solution - 1,7%, сталелитейной Posco - 1,9%, KB Financial Group - 0,9%.

Австралийский S&P/ASX 200 уменьшился на 0,7%.

Котировки бумаг сельскохозяйственной компании GrainCorp упали наиболее существенно - на 11%.

Между тем капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto выросла на 0,3% и 0,7% соответственно.

Безработица в Австралии в октябре опустилась до 4,3% по сравнению с 4,5% в предыдущий месяц, по данным статуправления. Опрошенные Trading Economics аналитики ожидали показатель на уровне 4,4%. Количество безработных в стране сократилось на 17 тыс. и составило 665,4 тыс. человек. Число занятых повысилось на 42,2 тыс. - до рекордных 14,68 млн человек.

Цены на нефть стабилизировались в четверг после резкого снижения по итогам предыдущей сессии.

Некоторую поддержку рынку оказало завершение шатдауна в США, который стал рекордным по продолжительности. Американский президент Дональд Трамп подписал законопроект, позволяющий возобновить работу правительственных ведомств, заблокированную отсутствием финансирования в течение 43 дней. Ранее законопроект был одобрен обеими палатами Конгресса.

Внимание трейдеров направлено на еженедельный доклад Минэнерго США о запасах энергоносителей в стране, который будет опубликован в 20:00 мск. Оценки Американского института нефти (API), обнародованные в ночь на четверг, показали увеличение коммерческих запасов нефти в стране на прошлой неделе на 1,3 млн баррелей.

Стоимость январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:20 мск составляет $62,68 за баррель, что на $0,03 (0,05%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В среду эти контракты упали в цене на $2,45 (3,8%), до $62,71 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на $0,07 (0,12%), до $58,42 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов снизилась на $2,55 (4,2%), до $58,49 за баррель.

Падению рынка в среду способствовала публикация новых прогнозов ОПЕК, в соответствии с которыми глобальное предложение нефти в 2026 году будет соответствовать спросу в связи с увеличением добычи ОПЕК+. Предыдущие прогнозы группы предусматривали дефицит предложения на нефтяном рынке.