Цены рублевых корпбондов в четверг не продемонстрируют яркой динамики под влиянием противоречивых факторов

Москва. 13 ноября. Котировки рублевых корпоративных облигаций в четверг, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, в том числе сохраняющихся геополитических и санкционных рисков, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Рост потребительских цен в РФ с 6 по 10 ноября (мониторинг из-за праздника за 5 дней) составил 0,09% после 0,11% с 28 октября по 5 ноября (из-за праздника - за 9 дней), 0,16% с 21 по 27 октября, 0,22% с 14 по 20 октября, 0,21% с 7 по 13 октября, сообщил в среду вечером Росстат. Из данных за конец октября - начало ноября этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 10 ноября замедлилась до 7,73% с 7,89% на 5 ноября (7,98% на конец сентября), если ее рассчитывать из среднесуточных данных за октябрь и ноябрь 2024 года.

Объектов для введения новых санкций против РФ остается все меньше, заявил в ночь на четверг госсекретарь США Марко Рубио. "У нас заканчиваются объекты, против которых можно ввести санкции", - сказал он журналистам в Канаде. Рубио напомнил, что недавно США "ввели санкции против крупных российских нефтяных компаний". "Пройдет какое-то время, прежде чем от этого будет эффект", - предположил глава Госдепа.

И США, и Россия исходят из того, что следующую встречу на уровне президентов можно будет провести, когда появится реальный шанс на прогресс по теме Украины, считает он. "Мне кажется, что обе стороны согласны, что на следующей встрече наших президентов должен быть достигнут конкретный результат - мы должны видеть, что у нас есть реальный шанс добиться чего-то позитивного", - сказал Рубио журналистам после встречи министров иностранных дел G7.

По его словам, "мы не можем просто продолжать проводить встречи ради самих встреч". Глава Госдепа подчеркнул, что, по его мнению, Россия придерживается аналогичного подхода. Говоря о своих контактах с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, Рубио отметил, что "они всегда профессиональны, продуктивны".

В Москве готовы работать над улучшением отношений с США настолько быстро, насколько к этому готовы в Вашингтоне, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы готовы действовать так же быстро, как готова Америка. Нам необходимо улучшать двусторонние отношения, открывать новые возможности для торговли и экономического сотрудничества", - сказал он в интервью телеканалу CNN в среду. Песков подчеркнул, что "перед нами открываются очень блестящие горизонты". "И мы теряем время, теряем деньги, теряем прибыль. Вот чем мы занимаемся", - добавил пресс-секретарь президента.

Кроме того, Песков выразил надежду, что США до сих пор намерены содействовать урегулированию на Украине. "Мы искренне надеемся, что президент Трамп по-прежнему готов внести свой вклад в политическое и дипломатическое урегулирование украинской проблемы", - сказал он.

Американский фондовый индекс Dow Jones Industrial Average уверенно вырос в среду, впервые завершив торги выше отметки в 48000 пунктов. Индекс S&P 500 показал слабое повышение по итогам сессии, в то время как Nasdaq Composite снизился. Поддержку рынку оказали надежды на завершение шатдауна в США, который стал рекордным по длительности. С возобновлением работы правительства должна начаться публикация ранее отложенной экономической статистики, в том числе сентябрьских данных по американскому рынку труда.

Между тем Белый дом предупредил, что некоторая статистика, например, отчеты по инфляции и рынку труда за октябрь, возможно, вообще никогда не будут обнародованы. Пресс-секретарь Кэролайн Левитт заявила о "непоправимом ущербе" для статистической системы, нанесенном шатдауном, в котором она обвиняет демократов.

Рынки акций Азиатско-Тихоокеанского региона меняются без единой динамики в ходе торгов в четверг. Японский Nikkei 225 к 8:29 мск увеличился на 0,3%. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:29 мск прибавил 0,5%, в то время как гонконгский Hang Seng опустился на 0,4%, поскольку трейдеры фиксируют прибыль после повышения индикатора до максимума за месяц. Южнокорейский индекс Kospi к 8:22 мск вырос на 0,7%. Австралийский S&P/ASX 200 уменьшился на 0,7%.

В свою очередь мировые цены на нефть пытаются стабилизироваться в четверг утром после резкого снижения по итогам предыдущей сессии. Некоторую поддержку рынку оказывает завершение шатдауна в США, который стал рекордным по продолжительности. Американский президент Дональд Трамп подписал законопроект, позволяющий возобновить работу правительственных ведомств, заблокированную отсутствием финансирования в течение 43 дней.

Внимание трейдеров направлено на еженедельный доклад Минэнерго США о запасах энергоносителей в стране, который будет опубликован в 20:00 мск. Оценки Американского института нефти (API), обнародованные в ночь на четверг, показали увеличение коммерческих запасов нефти в стране на прошлой неделе на 1,3 млн баррелей.

Стоимость январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск составила $62,66 за баррель, что всего на 5 центов ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В среду эти контракты упали в цене на 3,8%, до $62,71 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи подешевели к этому времени на 0,12%, до $58,42 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов снизилась на 4,2%, до $58,49 за баррель.

Падению рынка в среду способствовала публикация новых прогнозов ОПЕК, в соответствии с которыми глобальное предложение нефти в 2026 году будет соответствовать спросу в связи с увеличением добычи ОПЕК+. Предыдущие прогнозы группы предусматривали дефицит предложения на нефтяном рынке.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в среду выросла в 1,1 раза относительно предыдущего торгового дня и осталась выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Мосбирже составил 22,482 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 9,116 млрд рублей. При этом котировки корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 12 ноября вырос всего на 0,05% и составил 118,17 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,08%, поднявшись до 1185,22 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "РЖД-001P-03R" (+0,81%), "АФК Система-1P-21" (+0,53%) и "Сбербанк-001Р-SBER25" (+0,34%), а в лидерах снижения - облигации "Автодор-003Р-02" (-0,82%), "РЖД-28" (-0,31%) и "АФК Система-1Р-11" (-0,17%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "ЕвроТранс" (MOEX: EUTR) 14 ноября начнет размещение выпуска 5-летних облигаций серии 003P-01 объемом 3 млрд рублей. Размещение продлится до погашения выпуска либо до размещения последней облигации.

ООО "Байсэл" 14 ноября начнет размещение облигаций серии 001P-04 со сроком обращения 3,7 года (1365 дней) объемом 100 млн рублей. Ставка 1-5-го квартальных купонов установлена на уровне 25,25% годовых, выставлена оферта через 1,25 года. По выпуску предусмотрена амортизация: по 30% от номинала будет погашено в даты окончания 13-14-го купонов, еще 40% номинала - в дату завершения 15-го купона.

Объем размещения облигаций ПАО "МТС" (MOEX: MTSS) с привязкой купона к ключевой ставке ЦБ РФ составит 17 млрд рублей. Спред к ключевой ставке ЦБ зафиксирован на уровне 175 базисных пунктов. Сбор заявок на 5-летние облигации серии 002Р-14 с офертой через 3 года прошел 12 ноября. При открытии книги заявок ориентир спреда составлял не выше 200 базисных пунктов, в ходе маркетинга он дважды снижался, объем размещения заявлялся как "не менее 10 млрд рублей". Техразмещение запланировано на 17 ноября. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов, а также будет доступен неквалифицированным инвесторам после тестирования.

ООО "ДОМ.РФ ипотечный агент" установил ставку 1-го купона облигаций с ипотечным покрытием и с обеспечением в форме поручительства ООО "ДОМ.РФ ипотечный агент" серии БО-001P-58 на уровне 17,4% годовых. Номинальная стоимость бондов - 1 тыс. рублей. Остальные параметры эмиссии пока не раскрываются.

АФК "Система" (MOEX: AFKS) в конце ноября - начале декабря планирует провести сбор заявок инвесторов на два выпуска "зеленых" облигаций серий 002Р-06 и 002Р-07 общим объемом не менее 5 млрд рублей. Срок обращения выпуска серии 002Р-06 с фиксированными купонами будет определен позднее и составит 2,5-3 года. Ориентир доходности - не выше значения кривой бескупонной доходности (КБД) Московской биржи + спред не более 450 базисных пунктов. Двухлетний выпуск серии 002Р-07 - с плавающими купонами, определяемыми как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из ключевой ставки Банка России + спред. Ориентир спреда - не выше 450 базисных пунктов. Купоны по обоим эмиссиям ежемесячные. Оба выпуска будут доступны для приобретения неквалифицированным инвесторам, флоатер - после тестирования.

НК "Роснефть" (MOEX: ROSN) установила ставки 11-12-го купонов по выпускам 10-летних облигаций серий 003P-01 и 003P-02 объемом 400 млрд рублей каждый на уровне 8% годовых. Компания разместила оба займа в ноябре 2020 года по ставке полугодового купона 8,5% годовых.

ООО "Биннофарм групп" установило ставку 17-18-го купонов облигаций серии 001Р-01 на уровне 15% годовых. Пятнадцатилетний выпуск на 3 млрд рублей был размещен в ноябре 2021 года. Ставка текущего квартального купона - 23% годовых. По выпуску 24 ноября предстоит исполнение оферты. Прием заявок на приобретение пройдет с 13 по 19 ноября.

ООО "Иволга структурные продукты" 28 ноября приобретет по оферте до 100% находящихся в обращении облигаций серии 002-01 по цене 99,5% от номинала. Период предъявления бумаг к оферте - с 21 по 27 ноября. Размещение выпуска 002-01 эмитент завершил в июне 2024 года, реализовав 50,02% займа на 100,04 млн рублей, ставка 1-го купона составила 20% годовых. Текущая ставка - 28% годовых.