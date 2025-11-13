.
Мнения аналитиков
ВВП РФ в январе-сентябре вырос на 1%
Рост ВВП РФ в сентябре, по оценке Минэкономразвития, ускорился до 0,9% в годовом сравнении после повышения на 0,4% в августе и в июле. За январь-сентябрь экономика РФ выросла на 1,0%. В 3-м квартале рост ВВП замедлился до 0,6% с 1,1% во 2-м квартале
 
Шинный рынок в РФ переживает сложные времена
Шинный рынок в России переживает сложные времена, рассказал гендиректор Ikon Tyres Андрей Пантюхов в интервью "Коммерсанту". "Настроения не очень хорошие. По данным ЦРПТ, по летним шинам общее падение на рынке составило больше 20%, по зимним шинам...
 
С 2026 года самозанятые смогут брать больничный
С 2026 года российские самозанятые смогут начать платить страховые взносы в Социальный фонд добровольно, чтобы иметь возможность спустя полгода претендовать на выплату по больничному, пишет "Коммерсантъ". Ее размер составит 35 тыс. рублей или 50...
 
Почти 7 тыс. перевозчиков в России на грани банкротства
Транспортные компании покидают рынок из-за роста себестоимости и резкого снижения рентабельности доставки, пишут «Известия», ссылаясь на участников отрасли. Так, по данным профильных ассоциаций, почти 7 тыс. юрлиц сегодня находятся в стадии...
 
13 ноября 2025 года 10:32

Рубль укрепился по отношению к юаню утром в четверг вслед стабилизацией цен на нефть

Москва. 13 ноября. Китайский юань слегка снизился на Московской бирже утром в четверг; рубль подорожал на биржевых торгах 13 ноября вслед за наметившейся стабилизацией мировых цен на нефть.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,3425 руб. (-2,45 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 3,06 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Мировые цены на нефть пытаются стабилизироваться в четверг утром после резкого падения по итогам предыдущей сессии. Некоторую поддержку рынку оказывает завершение шатдауна в США, который стал рекордным по продолжительности. Американский президент Дональд Трамп подписал законопроект, позволяющий возобновить работу правительственных ведомств, заблокированную отсутствием финансирования в течение 43 дней.

Внимание трейдеров направлено на еженедельный доклад Минэнерго США о запасах энергоносителей в стране, который будет опубликован в 20:00 мск. Оценки Американского института нефти (API), обнародованные в ночь на четверг, показали увеличение коммерческих запасов нефти в стране на прошлой неделе на 1,3 млн баррелей.

Стоимость январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:01 мск составила $62,75 за баррель, что на 0,06% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В среду эти контракты упали в цене на 3,8%, до $62,71 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи подорожали к этому времени на 0,03%, до $58,51 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов снизилась на 4,2%, до $58,49 за баррель.

Падению рынка в среду способствовала публикация новых прогнозов ОПЕК, в соответствии с которыми глобальное предложение нефти в 2026 году будет соответствовать спросу в связи с увеличением добычи ОПЕК+. Предыдущие прогнозы группы предусматривали дефицит предложения на нефтяном рынке.

Рост потребительских цен в РФ с 6 по 10 ноября (мониторинг из-за праздника за 5 дней) составил 0,09% после 0,11% с 28 октября по 5 ноября (из-за праздника - за 9 дней), 0,16% с 21 по 27 октября, 0,22% с 14 по 20 октября, 0,21% с 7 по 13 октября, сообщил в среду вечером Росстат. Из данных за конец октября - начало ноября этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 10 ноября замедлилась до 7,73% с 7,89% на 5 ноября (7,98% на конец сентября), если ее рассчитывать из среднесуточных данных за октябрь и ноябрь 2024 года.

Объектов для введения новых санкций против РФ остается все меньше, заявил в ночь на четверг госсекретарь США Марко Рубио. "У нас заканчиваются объекты, против которых можно ввести санкции", - сказал он журналистам в Канаде. Рубио напомнил, что недавно США "ввели санкции против крупных российских нефтяных компаний". "Пройдет какое-то время, прежде чем от этого будет эффект", - предположил глава Госдепа.

И США, и Россия исходят из того, что следующую встречу на уровне президентов можно будет провести, когда появится реальный шанс на прогресс по теме Украины, считает он. "Мне кажется, что обе стороны согласны, что на следующей встрече наших президентов должен быть достигнут конкретный результат - мы должны видеть, что у нас есть реальный шанс добиться чего-то позитивного", - сказал Рубио журналистам после встречи министров иностранных дел G7.

По его словам, "мы не можем просто продолжать проводить встречи ради самих встреч". Глава Госдепа подчеркнул, что, по его мнению, Россия придерживается аналогичного подхода. Говоря о своих контактах с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, Рубио отметил, что "они всегда профессиональны, продуктивны".

В Москве готовы работать над улучшением отношений с США настолько быстро, насколько к этому готовы в Вашингтоне, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы готовы действовать так же быстро, как готова Америка. Нам необходимо улучшать двусторонние отношения, открывать новые возможности для торговли и экономического сотрудничества", - сказал он в интервью телеканалу CNN в среду. Песков подчеркнул, что "перед нами открываются очень блестящие горизонты". "И мы теряем время, теряем деньги, теряем прибыль. Вот чем мы занимаемся", - добавил пресс-секретарь президента.

Кроме того, Песков выразил надежду, что США до сих пор намерены содействовать урегулированию на Украине. "Мы искренне надеемся, что президент Трамп по-прежнему готов внести свой вклад в политическое и дипломатическое урегулирование украинской проблемы", - сказал он.

"В среду рубль перешел к ослаблению, что позволило юаню отыграть потери предыдущей сессии. По итогам дня китайская валюта прибавила 0,3%, закончив сессию в районе 11,37 рубля. Сегодня, в отсутствие поводов для существенного направленного движения, пара "юань/рубль" продолжит удерживать позиции в верхней половине краткосрочного целевого диапазона 11,0-11,5 рубля. При этом юань может предпринять попытку смещения к его верхней границе. Если же говорить о динамике до конца ноября, то есть вероятность перехода китайской валюты в диапазон 11,5-12 рублей, который более оправдан с точки зрения фундаментальных факторов", - считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ (MOEX: PSKB) Богдан Зварич.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


13 ноября 2025 года 19:39
Рубль слегка подорожал в четверг, отыгрывая коррекционный отскок мировых цен на нефть
Москва. 13 ноября. Китайский юань слегка снизился на Московской бирже по итогам торгов в четверг; рубль подорожал на биржевых торгах 13 ноября на фоне развернувшихся вверх в рамках коррекции мировых цен на нефть.    читать дальше
13 ноября 2025 года 19:21
Рынок акций РФ в четверг превысил 2540п по индексу МосБиржи при смешанной динамике фишек
Москва. 13 ноября. Рынок акций РФ в четверг умеренно подрос в рамках коррекции на данных Росстата о замедлении инфляции, сдерживающим фактором выступили сохраняющаяся геополитическая неопределенность и подешевевшая нефть (фьючерс на Brent торгуется у $63 за баррель). Индекс МосБиржи на фоне укрепления рубля превысил 2540 пунктов при смешанной динамике цен blue chips.    читать дальше
13 ноября 2025 года 19:02
Совкомбанк сохраняет рекомендацию "держать" для акций Ростелекома
Совкомбанк сохраняет рекомендацию "держать" для акций ПАО "Ростелеком", сообщается в материале аналитиков. "Компания отчиталась за 3К25 по МСФО в рамках наших ожиданий, отклонения по ключевым показателям незначительны и соответствуют нашим прогнозам. Долговая нагрузка "Ростелекома" остается...    читать дальше
13 ноября 2025 года 18:43
"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций МТС-банка
инам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций МТС-банка с прогнозной стоимостью на уровне 1724 рублей за штуку, сообщается в материале заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова. Отчетность эмитента за 3К25 по МСФО можно оценить как в целом довольно позитивную, считает...    читать дальше
13 ноября 2025 года 18:19
"Ингосстрах Инвестиции" сохраняет прогноз средней цены золота в 2026г на уровне $4300/унц
Управляющая компания "Ингосстрах-Инвестиции" сохраняет прогноз средней цены золота в следующем году на уровне $4300 за тройскую унцию, сообщается в обзоре аналитиков. Текущие факторы предполагают сохранение поддержки для цены на золото в ближайшие месяцы, отмечают эксперты. Геополитическая...    читать дальше
13 ноября 2025 года 17:55
"Финам" подтверждает рекомендацию "держать" для акций Kao
"Финам" подтверждает рекомендацию "держать" для акций Kao Corporation с прогнозной стоимостью 7330 иен (JPY) за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 10,9% от текущего уровня, сообщается в комментарии аналитика инвестиционной компании Магомеда Магомедова. "Эмитент хорошо...    читать дальше
13 ноября 2025 года 17:33
ЛУКОЙЛ, Роснефть и Газпром нефть - фавориты нефтяного сектора на рынке акций РФ - "БКС МИ"
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет позитивную оценку акций компаний нефтяного сектора на российском рынке, бумаги "ЛУКОЙЛа", "Роснефти" и "Газпром нефти" являются фаворитами, говорится в материале аналитика Кирилла Бахтина. "Общерыночная конъюнктура за III квартал задает начало для...    читать дальше
13 ноября 2025 года 17:13
"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций X5
"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (X5) с прогнозной стоимостью на уровне 3300 рублей за штуку, сообщается в комментарии аналитика брокера Александра Самуйлова. "Объявленные советом директоров ритейлера дивиденды за 9М25 в размере 368 рублей...    читать дальше
13 ноября 2025 года 16:40
Цена нефти может остаться в диапазоне $62-66/барр. до конца 2025г - "КИТ Финанс Брокер"
Котировки нефти марки Brent останутся в диапазоне $62-66 за баррель до конца текущего года, прогнозируют аналитики инвестиционной компании "КИТ Финанс Брокер". "Прогноз по нефти марки Brent остается умеренно негативным. До конца 2025 года мы ожидаем торговлю в диапазоне $62-66 за баррель. В...    читать дальше
13 ноября 2025 года 16:18
"Цифра брокер" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций X5
"Цифра брокер" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (X5) с прогнозной стоимостью на уровне 3943 рублей за штуку, сообщается в комментарии аналитиков инвестиционной компании. "Совет директоров X5 рекомендовал выплату дивидендов по итогам девяти месяцев 2025...    читать дальше
13 ноября 2025 года 15:40
Рубль умеренно дорожает днем в четверг вслед за растущей в рамках коррекции нефтью
Москва. 13 ноября. Китайский юань умеренно снижается на Московской бирже днем в четверг; рубль дорожает на биржевых торгах 13 ноября на фоне развернувшихся вверх в рамках коррекции мировых цен на нефть после заметного падения накануне.    читать дальше
13 ноября 2025 года 15:38
АКБФ понизил прогнозную цену акций Юнипро до 2,45 руб
Инвестиционная компания "АКБФ" понизила прогнозную стоимость акций ПАО "Юнипро" с 3,01 рубля до 2,45 рубля за штуку, что предполагает при этом высокий потенциал роста от текущего уровня и рекомендацию "покупать", сообщается в материале аналитиков. Бумаги остаются под давлением - с начала текущего...    читать дальше
13 ноября 2025 года 15:16
"Т-Инвестиции" подтверждают рекомендацию "покупать" для акций МТС-банка
"Т-Инвестиции" подтверждают рекомендацию "покупать" для акций МТС-банка, сообщается в материале аналитика брокера Егора Дахтлера. "Мы оцениваем результаты эмитента за третий квартал 2025 года нейтрально. Высокие ставки давят на кредитный портфель банка, который продолжил снижаться в прошлом...    читать дальше
13 ноября 2025 года 14:52
"Финам" открыл торговую идею: продавать акции Сегежа с целью 1,085 руб
"Финам" открыл торговую идею "продавать акции "Сегежа групп" с целью 1,085 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 7,2%, стоп-приказ: 1,205 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании. Аналитики отмечают, что в...    читать дальше
13 ноября 2025 года 14:24
"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "держать" для бумаг МТС
"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "держать" для бумаг "МТС", сообщается в комментарии ведущего аналитика брокера Ляйсян Седовой. Рост совокупной выручки эмитента в третьем квартале показал рекордный двузначный темп благодаря вкладу как телеком-бизнеса, так и экосистемных направлений,...    читать дальше
