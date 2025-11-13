Рубль укрепился по отношению к юаню утром в четверг вслед стабилизацией цен на нефть

Москва. 13 ноября. Китайский юань слегка снизился на Московской бирже утром в четверг; рубль подорожал на биржевых торгах 13 ноября вслед за наметившейся стабилизацией мировых цен на нефть.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,3425 руб. (-2,45 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 3,06 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Мировые цены на нефть пытаются стабилизироваться в четверг утром после резкого падения по итогам предыдущей сессии. Некоторую поддержку рынку оказывает завершение шатдауна в США, который стал рекордным по продолжительности. Американский президент Дональд Трамп подписал законопроект, позволяющий возобновить работу правительственных ведомств, заблокированную отсутствием финансирования в течение 43 дней.

Внимание трейдеров направлено на еженедельный доклад Минэнерго США о запасах энергоносителей в стране, который будет опубликован в 20:00 мск. Оценки Американского института нефти (API), обнародованные в ночь на четверг, показали увеличение коммерческих запасов нефти в стране на прошлой неделе на 1,3 млн баррелей.

Стоимость январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:01 мск составила $62,75 за баррель, что на 0,06% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В среду эти контракты упали в цене на 3,8%, до $62,71 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи подорожали к этому времени на 0,03%, до $58,51 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов снизилась на 4,2%, до $58,49 за баррель.

Падению рынка в среду способствовала публикация новых прогнозов ОПЕК, в соответствии с которыми глобальное предложение нефти в 2026 году будет соответствовать спросу в связи с увеличением добычи ОПЕК+. Предыдущие прогнозы группы предусматривали дефицит предложения на нефтяном рынке.

Рост потребительских цен в РФ с 6 по 10 ноября (мониторинг из-за праздника за 5 дней) составил 0,09% после 0,11% с 28 октября по 5 ноября (из-за праздника - за 9 дней), 0,16% с 21 по 27 октября, 0,22% с 14 по 20 октября, 0,21% с 7 по 13 октября, сообщил в среду вечером Росстат. Из данных за конец октября - начало ноября этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 10 ноября замедлилась до 7,73% с 7,89% на 5 ноября (7,98% на конец сентября), если ее рассчитывать из среднесуточных данных за октябрь и ноябрь 2024 года.

Объектов для введения новых санкций против РФ остается все меньше, заявил в ночь на четверг госсекретарь США Марко Рубио. "У нас заканчиваются объекты, против которых можно ввести санкции", - сказал он журналистам в Канаде. Рубио напомнил, что недавно США "ввели санкции против крупных российских нефтяных компаний". "Пройдет какое-то время, прежде чем от этого будет эффект", - предположил глава Госдепа.

И США, и Россия исходят из того, что следующую встречу на уровне президентов можно будет провести, когда появится реальный шанс на прогресс по теме Украины, считает он. "Мне кажется, что обе стороны согласны, что на следующей встрече наших президентов должен быть достигнут конкретный результат - мы должны видеть, что у нас есть реальный шанс добиться чего-то позитивного", - сказал Рубио журналистам после встречи министров иностранных дел G7.

По его словам, "мы не можем просто продолжать проводить встречи ради самих встреч". Глава Госдепа подчеркнул, что, по его мнению, Россия придерживается аналогичного подхода. Говоря о своих контактах с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, Рубио отметил, что "они всегда профессиональны, продуктивны".

В Москве готовы работать над улучшением отношений с США настолько быстро, насколько к этому готовы в Вашингтоне, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы готовы действовать так же быстро, как готова Америка. Нам необходимо улучшать двусторонние отношения, открывать новые возможности для торговли и экономического сотрудничества", - сказал он в интервью телеканалу CNN в среду. Песков подчеркнул, что "перед нами открываются очень блестящие горизонты". "И мы теряем время, теряем деньги, теряем прибыль. Вот чем мы занимаемся", - добавил пресс-секретарь президента.

Кроме того, Песков выразил надежду, что США до сих пор намерены содействовать урегулированию на Украине. "Мы искренне надеемся, что президент Трамп по-прежнему готов внести свой вклад в политическое и дипломатическое урегулирование украинской проблемы", - сказал он.

"В среду рубль перешел к ослаблению, что позволило юаню отыграть потери предыдущей сессии. По итогам дня китайская валюта прибавила 0,3%, закончив сессию в районе 11,37 рубля. Сегодня, в отсутствие поводов для существенного направленного движения, пара "юань/рубль" продолжит удерживать позиции в верхней половине краткосрочного целевого диапазона 11,0-11,5 рубля. При этом юань может предпринять попытку смещения к его верхней границе. Если же говорить о динамике до конца ноября, то есть вероятность перехода китайской валюты в диапазон 11,5-12 рублей, который более оправдан с точки зрения фундаментальных факторов", - считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ (MOEX: PSKB) Богдан Зварич.