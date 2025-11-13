Рубль умеренно дорожает днем в четверг вслед за растущей в рамках коррекции нефтью

Москва. 13 ноября. Китайский юань умеренно снижается на Московской бирже днем в четверг; рубль дорожает на биржевых торгах 13 ноября на фоне развернувшихся вверх в рамках коррекции мировых цен на нефть после заметного падения накануне.

Курс юаня в 15:00 мск составил 11,3025 руб., что на 6,45 копейки (или на 0,57%) ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Китайская валюта при этом оказалась на 7,06 копейки ниже уровня действующего официального курса ЦБ.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Стоимость контракта USDRUBF к 15:00 мск опустилась относительно закрытия предыдущего торгового дня на 0,79%, до 80,6 руб./$1; контракт EURRUBF подешевел на 0,69%, до 93,38 руб./EUR1.

Мировые цены на нефть начали умеренно расти днем в четверг, инвесторы оценивают ежемесячный прогноз Международного энергетического агентства (МЭА). Стоимость январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск повышается на 0,69%, до $63,14 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) дорожают к указанному времени на 0,67%, до $58,88 за баррель.

В среду Brent упала в цене на 3,8%, WTI - на 4,2% после публикации новых прогнозов ОПЕК, в соответствии с которыми глобальное предложение нефти в 2026 году будет соответствовать спросу в связи с увеличением добычи ОПЕК+. Предыдущие прогнозы группы предусматривали дефицит предложения на нефтяном рынке.

Прогноз МЭА был опубликован в четверг и показал, что спрос на нефть в мире в 2025 году относительно прошлого года вырастет на 788 тыс. б/с. Месяцем ранее прирост прогнозировался на уровне 710 тыс. б/с. "Рост в третьем квартале более чем вдвое превысил рост во втором - на 430 тыс. б/с, поскольку мировая макроэкономическая картина в целом улучшилась на фоне ослабления торговой напряженности", - говорится в отчете.

Поддержку нефтяному рынку оказывает также завершение шатдауна в США, который стал рекордным по продолжительности. Американский президент Дональд Трамп подписал законопроект, позволяющий возобновить работу правительственных ведомств, заблокированную отсутствием финансирования в течение 43 дней. Ранее законопроект был одобрен обеими палатами Конгресса.

Тем временем Американский институт нефти (API) сообщил, что резервы нефти в США за прошлую неделю выросли на 1,3 млн баррелей. Официальные данные министерства энергетики США по запасам нефти будут опубликованы в четверг в 20:00 мск, и опрошенные Trading Economics аналитики ожидают, что они укажут на рост нефтяных запасов на 1 млн баррелей.

Рост потребительских цен в РФ с 6 по 10 ноября (мониторинг из-за праздника за 5 дней) составил 0,09% после 0,11% с 28 октября по 5 ноября (из-за праздника - за 9 дней), 0,16% с 21 по 27 октября, 0,22% с 14 по 20 октября, 0,21% с 7 по 13 октября, сообщил в среду вечером Росстат. Из данных за конец октября - начало ноября этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 10 ноября замедлилась до 7,73% с 7,89% на 5 ноября (7,98% на конец сентября), если ее рассчитывать из среднесуточных данных за октябрь и ноябрь 2024 года.

Объектов для введения новых санкций против РФ остается все меньше, заявил в ночь на четверг госсекретарь США Марко Рубио. "У нас заканчиваются объекты, против которых можно ввести санкции", - сказал он журналистам в Канаде. Рубио напомнил, что недавно США "ввели санкции против крупных российских нефтяных компаний". "Пройдет какое-то время, прежде чем от этого будет эффект", - предположил глава Госдепа.

И США, и Россия исходят из того, что следующую встречу на уровне президентов можно будет провести, когда появится реальный шанс на прогресс по теме Украины, считает он. "Мне кажется, что обе стороны согласны, что на следующей встрече наших президентов должен быть достигнут конкретный результат - мы должны видеть, что у нас есть реальный шанс добиться чего-то позитивного", - сказал Рубио журналистам после встречи министров иностранных дел G7.

По его словам, "мы не можем просто продолжать проводить встречи ради самих встреч". Глава Госдепа подчеркнул, что, по его мнению, Россия придерживается аналогичного подхода. Говоря о своих контактах с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, Рубио отметил, что "они всегда профессиональны, продуктивны".

В Москве готовы работать над улучшением отношений с США настолько быстро, насколько к этому готовы в Вашингтоне, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы готовы действовать так же быстро, как готова Америка. Нам необходимо улучшать двусторонние отношения, открывать новые возможности для торговли и экономического сотрудничества", - сказал он в интервью телеканалу CNN в среду. Песков подчеркнул, что "перед нами открываются очень блестящие горизонты". "И мы теряем время, теряем деньги, теряем прибыль. Вот чем мы занимаемся", - добавил пресс-секретарь президента.

Кроме того, Песков выразил надежду, что США до сих пор намерены содействовать урегулированию на Украине. "Мы искренне надеемся, что президент Трамп по-прежнему готов внести свой вклад в политическое и дипломатическое урегулирование украинской проблемы", - сказал он.

"Нефтяные цены вчера резко упали, что оказало некоторое давление на курс рубля. У инвесторов ослабли опасения значимых перебоев в поставках, а ОПЕК в своем месячном отчете перестала сигнализировать о перспективах дефицита нефти в 2026 году. Сегодня нефтяные фьючерсы демонстрируют уже умеренный восстановительный рост, что оказывает определенную поддержку нацвалюте. Таким образом, в четверг курс юаня, скорее всего, будет двигаться вблизи нижней границы коридора 11,3-11,5 руб./юань", - полагают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

"В среду рубль перешел к ослаблению, что позволило юаню отыграть потери предыдущей сессии. По итогам дня китайская валюта прибавила 0,3%, закончив сессию в районе 11,37 рубля. Сегодня, в отсутствие поводов для существенного направленного движения, пара "юань/рубль" продолжит удерживать позиции в верхней половине краткосрочного целевого диапазона 11,0-11,5 рубля", - считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ (MOEX: PSKB) Богдан Зварич.

Рублевые ставки межбанковского кредитного рынка (МБК) выросли в краткосрочном сегменте, практически не изменились - в среднесрочном сегменте рынка, и немного снизились на сроке в 6 месяцев. Так, согласно расчетам ЦБ РФ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 12 ноября выросла на 18 базисных пунктов - до 16,36% годовых. Срочная версия RUONIA на срок 1 месяц не изменилась по отношению к среде и 13 ноября составила 16,48% годовых, версия RUONIA на срок 3 месяца также не изменилась, составив 17,33% годовых. Вместе с тем срочная версия RUONIA на срок 6 месяцев опустилась за день на 2 базисных пункта - до 19,19% годовых.