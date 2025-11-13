"Финам" подтверждает рекомендацию "держать" для акций Kao Corporation с прогнозной стоимостью 7330 иен (JPY) за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 10,9% от текущего уровня, сообщается в комментарии аналитика инвестиционной компании Магомеда Магомедова.

"Эмитент хорошо отчитался за 3К25, но без сильных сюрпризов. Для расчета целевой цены акций мы использовали оценку по форвардным (NTM) мультипликаторам P/E, EV/EBITDA и P/DPS относительно мировых аналогов", - отмечает эксперт.

Kao Corporation - ведущий японский производитель товаров для личной гигиены, ухода за домом, косметики и профессиональной химии. Компания работает с 1887 года и входит в число мировых лидеров FMCG-сектора, предлагая продукцию более чем в ста странах.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.