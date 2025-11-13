"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций X5

"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (X5) с прогнозной стоимостью на уровне 3300 рублей за штуку, сообщается в комментарии аналитика брокера Александра Самуйлова.

"Объявленные советом директоров ритейлера дивиденды за 9М25 в размере 368 рублей на акцию оказались значительно выше наших ожиданий. По-видимому, X5 приняла решение выплатить дивиденды в соответствии с верхней границей целевого диапазона Чистый долг/EBITDA в 1,4x. По нашим оценкам, долговая нагрузка ритейлера на конец года может оказаться даже немного выше целевого диапазона (1,45x), а последующие дивидендные выплаты будут ниже наших прошлых оценок, - пишет эксперт. - Сохраняем позитивный взгляд и рекомендацию на покупку для бумаг эмитента с целевой ценой 3300 рублей".

