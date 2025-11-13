"Цифра брокер" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций X5

"Цифра брокер" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (X5) с прогнозной стоимостью на уровне 3943 рублей за штуку, сообщается в комментарии аналитиков инвестиционной компании.

"Совет директоров X5 рекомендовал выплату дивидендов по итогам девяти месяцев 2025 года в размере 368 рублей на акцию. Доходность впечатляет - около 13,5%. Размер выплаты превысил ожидания рынка. Компания вышла на верхнюю границу целевого диапазона чистый долг/EBITDA - 1,4x - для выплаты данных дивидендов", - отмечают эксперты.

Кроме того, обращают внимание они, в четверг стало известно, что ритейлер намерен реализовать 9,7% казначейских акций в течение трех лет. Продажа может быть проведена одной или несколькими сделками.

"X5 продолжает демонстрировать уверенность в бизнесе и стабильный денежный поток, подтверждая статус одного из лидеров потребительского сектора. Мы сохраняем позитивный взгляд на бумаги эмитента и рекомендацию "покупать" с целевой ценой 3943 рубля за штуку", - говорится в материале аналитиков.

