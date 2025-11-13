.
13 ноября 2025 года 13:32
Акции Аэрофлота по-прежнему переоценены - "БКС МИ"
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет негативную оценку "Аэрофлота", акции компании на текущих уровнях по-прежнему переоценены, сообщается в материале аналитика Дмитрия Булгакова. Эмитент опубликовал операционную статистику за октябрь. "Она неплохая. Мы видим продолжение тренда на более активный рост в международном сегменте при стабилизации или снижении внутренних перелетов. Благодаря более высоким ставкам международный трафик дает более высокую маржинальность по сравнению с внутренними линиями. С учетом растущих издержек считаем, что это должно несколько стабилизировать снижение прибыли и маржинальности "Аэрофлота", но многое будет зависеть от цен", - пишет эксперт. "Наш "негативный" взгляд на "Аэрофлот" не меняется. Считаем, что с учетом роста издержек прибыль в 2025 году будет, скорее всего, ниже уровня предыдущего года, а возможно, и существенно ниже. Бумага на текущих уровнях выглядит переоцененной. Впрочем, на "Аэрофлот" сильно влияет геополитическая неопределенность", - говорится в обзоре Булгакова. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
