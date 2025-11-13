"Цифра брокер" подтверждает прогнозную цену акций Новабев Групп на уровне 816 руб

"Цифра брокер" подтверждает прогнозную стоимость акций "Новабев Групп" на уровне 816 рублей за штуку, сообщается в комментарии аналитиков инвестиционной компании.

Эмитент опубликовал сильные финансовые результаты принадлежащей ему компании "ВинЛаб", констатируют эксперты.

За I полугодие 2025 года выручка сети выросла на 23,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 47,74 млрд руб., а чистая прибыль утроилась и достигла 2,29 млрд руб.

Также в отчетности указано, что в сентябре акционеры компании одобрили получение "ВинЛаб" статуса публичного акционерного общества. Это решение свидетельствует в пользу еще одного шага в направлении выхода на IPO, что позволит увеличить стоимость как самой сети "ВинЛаб", так и ее материнской компании "Новабев Групп", - отмечают аналитики.

"Наша целевая цена по акциям "Новабев Групп" составляет 816 руб. за штуку", - говорится в материале инвесткомпании.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.