ЦБ РФ может понизить ставку до 16% в декабре 2025г - "БКС МИ"

Банк России может понизить ключевую ставку на 0,5 процентного пункта (до 16% годовых) по итогам заседания 19 декабря 2025 года, считает аналитик "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Илья Федоров.

"Инфляция (ключевой параметр для ЦБ РФ при принятии решения по ключевой ставке) в России продолжает замедляться. На заседании 24 октября регулятор принял решение снизить ключевую ставку на 50 б.п., до 16,5% годовых. При этом ЦБ повысил прогноз по средней ключевой ставке на 2026 год до 13-15% с 12-13% ранее. Ждем, что на ближайшем заседании 19 декабря ставка будет снижена еще на 0,5 п.п. - до 16% годовых", - пишет эксперт в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.