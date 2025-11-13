Совкомбанк сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Novabev Group, сообщается в материале младшего аналитика отдела публичного анализа акций Олеси Варламовой.

"ВинЛаб", сеть супермаркетов напитков, принадлежащая Novabev Group, опубликовала сильную отчетность за 1П25 по МСФО, на результаты смотрим позитивно", - отмечает эксперт.

Совет директоров Novabev Group в апреле 2025 года одобрил IPO акций "ВинЛаб". Подробностей о сроках и условиях размещения в компании не озвучили.

Собранием акционеров "ВинЛаб" в сентябре 2025 года было принято решение приобрести статус публичного акционерного общества (ПАО). Также было решено увеличить уставный капитал через допэмиссию .

Novabev Group в текущем году дважды выплатила дивиденды суммарно в размере 45 руб. на акцию или 10,4% дивдоходности к котировкам на соответствующие даты.

"Мы предполагаем, что дивдоходность в 2026 году может достичь 17% к текущим котировкам", - пишет Варламова.

"Позитивно смотрим на инвестиции в акции Novabev Group за счет сильных лидерских позиций на рынке, продуманной стратегии роста и возможного IPO "ВинЛаб", что приведет к росту акционерной стоимости компании. Сохраняем рекомендацию "покупать", - говорится в обзоре эксперта банка.

