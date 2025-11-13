Индекс Мосбиржи продолжит движение в диапазоне 2500-2600п в четверг - ПСБ

Индекс Мосбиржи продолжит движение в диапазоне 2500-2600 пунктов на торгах в четверг, полагает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич.

"При этом в ходе сессии, учитывая сохранение давления со стороны геополитического фактора, рынок продолжит тяготеть к снижению. В результате к концу дня индекс Мосбиржи может сделать еще один шаг к нижней границе данного коридора, выступающей ближайшей поддержкой", - указывает эксперт в комментарии.

