Рубль умеренно подешевел по итогам торгов в среду, отыгрывая падение нефтяных цен

Москва. 12 ноября. Китайский юань умеренно подрос на Московской бирже в среду; рубль подешевел на биржевых торгах 12 ноября, отыгрывая падения мировых цен на нефть, но в целом его динамика не выходит за рамки бокового диапазона, сформировавшегося в последний месяц.

Курс юаня в 19:00 мск составил 11,367 руб., что на 2,85 копейки (или на 0,25%) выше уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе объединенных данных биржевых торгов и отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ понизил официальный курс доллара на 13 ноября на 7,1 копейки, до 81,2852 руб./$1, и опустил курс евро на 0,61 копейки, до 94,1893 руб./EUR1. Официальный курс китайского юаня при этом уменьшился на 3,99 копейки, до 11,3731 рубля. Небольшое снижение официальных курсов доллара, евро и юаня произошло за счет укрепления рубля, наблюдавшегося во второй половине торгов 11 ноября, уже после того, как Банк России установил курсы на среду.

Нефть теряет в цене более 3% на торгах в среду после публикации новых прогнозов ОПЕК. Стоимость январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск составила $63,1 за баррель, что на 3,16% ниже, чем на закрытие предыдущей сессии. Фьючерсы на нефть WTI на декабрь в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) опустились в цене на 3,42%, до $58,95 за баррель.

Прогноз ОПЕК на 2026 год предполагает, что предложение нефти на мировом рынке будет соответствовать спросу в связи с увеличением добычи ОПЕК+, тогда как предыдущий прогноз предусматривал дефицит. ОПЕК сохранила прогнозы роста спроса на нефть в 2025 и 2026 годах. При этом прогноз увеличения добычи в странах не-ОПЕК на текущий год повышен, главным образом за счет производства в США.

Между тем Международное энергетическое агентство (МЭА) заявило в среду, что ожидает продолжения роста спроса на нефть и газ в мире до 2050 года. Ранее МЭА прогнозировало, что спрос достигнет пика в текущем десятилетии.

Внимание нефтяного рынка направлено на ситуацию с шатдауном в США. В среду Палата представителей американского Конгресса проголосует по законопроекту о продлении финансирования федерального правительства на период до 30 января 2026 года, который уже одобрил Сенат. Спикер Палаты представителей республиканец Майк Джонсон выразил уверенность в том, что в нижней палате Конгресса найдется достаточно сторонников для принятия этого законопроекта.

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил в среду, что США не отказывались от пониманий, достигнутых президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в Анкоридже, они находятся в рабочем состоянии. "Эти понимания (достигнутые в Анкоридже - ИФ) находятся в рабочем состоянии. Никто от них не отказывался - ни американская сторона, ни, естественно, мы", - сказал Ушаков журналистам. Поэтому, отметил он, в Кремле исходят из того, что "если будем продолжать обсуждать украинский кризис, то будем соблюдать это на основе пониманий, достигнутых в Анкоридже".

В свою очередь министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил накануне, что Москва готова к возобновлению разговора с Вашингтоном о подготовке саммита РФ и США. "Готовы также обсуждать с американскими коллегами возобновление подготовительной работы к предложенному ими саммиту России и Соединенных Штатов", - сказал Лавров в интервью российским СМИ. По словам министра, для России Будапешт - предпочтительное возможное место встречи лидеров РФ и США, "если и когда американские коллеги возобновят свое предложение и будут готовы начать подготовку к встрече в верхах, чтобы она действительно завершилась результативно".

"Рубль в среду почти не изменился в паре с юанем, практически весь день торговался в узком диапазоне. Участники рынка не проявляли активность в ожидании вечерних данных Росстата по недельной инфляции в РФ, так как они могут дать важную информацию относительно возможных шагов Банка России при определении размера ключевой ставки. Новостной фон остается нейтральным. Со следующей недели волатильность на внутреннем валютном рынке может увеличиться в связи с подготовкой компаний-экспортеров к налоговым выплатам месяца, а в целом в ближайшее время основными факторами, которые будут оказывать влияние на динамику рубля, могут стать ожидания заседания ЦБ в декабре и сезонный рост спроса на валюту", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник отдела доверительного управления компании "КСП Капитал УА" Дмитрий Хомяков.

"Валютный рынок РФ в ноябре 2025 года характеризуется относительной устойчивостью курса рубля к основным иностранным валютам, что объясняется активными продажами валютной выручки экспортерами и умеренным спросом на валюту со стороны бизнеса и населения, - отмечают аналитики "КИТ Финанс Брокер" в комментарии. - В октябре продажи валюты экспортерами выросли на 68% относительно сентября, однако остались на среднегодовом уровне, что сдерживало волатильность рубля. Нетто-покупки валюты населением существенно увеличились, однако общий объем покупок с начала года все еще ниже прошлогоднего на 20%".

В октябре и начале ноября курс доллара удерживался в диапазоне 80-82 руб./$1, евро - 93-96 руб./EUR1, юаня - 11,2-11,6 руб./юань, констатируют аналитики. На их взгляд, давление на рубль оказывают внешние санкционные ограничения и высокие бюджетные расходы, в то время как поддержку обеспечивают сырьевые потоки, продажи валюты экспортерами и сохранение высоких ставок по рублевым инструментам.

"Важным фактором для дальнейшей динамики может стать сезонная активность экспортеров и решение регулятора по ключевой ставке в конце декабря, - полагают в "КИТ Финанс Брокер". - В нашем базовом сценарии до конца года прогнозируется низкая волатильность рубля: ожидается, что курс доллара останется в диапазоне 81-84 руб./$1, а юаня - в пределах 11,3-11,7 руб./юань".

"Курс пары "юань/рубль" в ближайшее время, вероятно, сохранит позиции в верхней половине торгового диапазона 11,0-11,5 руб. за юань в отсутствие поводов для существенного движения национальной валюты", - считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ (MOEX: PSKB) Богдан Зварич.

Рублевые ставки межбанковского кредитного рынка (МБК) преимущественно снижаются. Так, согласно расчетам ЦБ РФ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 11 ноября снизилась на 23 базисных пункта - до 16,18% годовых. Срочная версия RUONIA на срок 1 месяц не изменилась по отношению к вторнику и 12 ноября составила 16,48% годовых, версия RUONIA на срок 3 месяца уменьшилась на 2 базисных пункта - до 17,33% годовых. Срочная версия RUONIA на срок 6 месяцев снизилась на 3 базисных пункта, опустившись до 19,21% годовых.