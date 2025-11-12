.
Мнения аналитиков
ВВП РФ в январе-сентябре вырос на 1%
Рост ВВП РФ в сентябре, по оценке Минэкономразвития, ускорился до 0,9% в годовом сравнении после повышения на 0,4% в августе и в июле. За январь-сентябрь экономика РФ выросла на 1,0%. В 3-м квартале рост ВВП замедлился до 0,6% с 1,1% во 2-м квартале
 
Шинный рынок в РФ переживает сложные времена
Шинный рынок в России переживает сложные времена, рассказал гендиректор Ikon Tyres Андрей Пантюхов в интервью "Коммерсанту". "Настроения не очень хорошие. По данным ЦРПТ, по летним шинам общее падение на рынке составило больше 20%, по зимним шинам...
 
С 2026 года самозанятые смогут брать больничный
С 2026 года российские самозанятые смогут начать платить страховые взносы в Социальный фонд добровольно, чтобы иметь возможность спустя полгода претендовать на выплату по больничному, пишет "Коммерсантъ". Ее размер составит 35 тыс. рублей или 50...
 
Почти 7 тыс. перевозчиков в России на грани банкротства
Транспортные компании покидают рынок из-за роста себестоимости и резкого снижения рентабельности доставки, пишут «Известия», ссылаясь на участников отрасли. Так, по данным профильных ассоциаций, почти 7 тыс. юрлиц сегодня находятся в стадии...
 
12 ноября 2025 года 19:38

Рубль умеренно подешевел по итогам торгов в среду, отыгрывая падение нефтяных цен

Москва. 12 ноября. Китайский юань умеренно подрос на Московской бирже в среду; рубль подешевел на биржевых торгах 12 ноября, отыгрывая падения мировых цен на нефть, но в целом его динамика не выходит за рамки бокового диапазона, сформировавшегося в последний месяц.

Курс юаня в 19:00 мск составил 11,367 руб., что на 2,85 копейки (или на 0,25%) выше уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе объединенных данных биржевых торгов и отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ понизил официальный курс доллара на 13 ноября на 7,1 копейки, до 81,2852 руб./$1, и опустил курс евро на 0,61 копейки, до 94,1893 руб./EUR1. Официальный курс китайского юаня при этом уменьшился на 3,99 копейки, до 11,3731 рубля. Небольшое снижение официальных курсов доллара, евро и юаня произошло за счет укрепления рубля, наблюдавшегося во второй половине торгов 11 ноября, уже после того, как Банк России установил курсы на среду.

Нефть теряет в цене более 3% на торгах в среду после публикации новых прогнозов ОПЕК. Стоимость январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск составила $63,1 за баррель, что на 3,16% ниже, чем на закрытие предыдущей сессии. Фьючерсы на нефть WTI на декабрь в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) опустились в цене на 3,42%, до $58,95 за баррель.

Прогноз ОПЕК на 2026 год предполагает, что предложение нефти на мировом рынке будет соответствовать спросу в связи с увеличением добычи ОПЕК+, тогда как предыдущий прогноз предусматривал дефицит. ОПЕК сохранила прогнозы роста спроса на нефть в 2025 и 2026 годах. При этом прогноз увеличения добычи в странах не-ОПЕК на текущий год повышен, главным образом за счет производства в США.

Между тем Международное энергетическое агентство (МЭА) заявило в среду, что ожидает продолжения роста спроса на нефть и газ в мире до 2050 года. Ранее МЭА прогнозировало, что спрос достигнет пика в текущем десятилетии.

Внимание нефтяного рынка направлено на ситуацию с шатдауном в США. В среду Палата представителей американского Конгресса проголосует по законопроекту о продлении финансирования федерального правительства на период до 30 января 2026 года, который уже одобрил Сенат. Спикер Палаты представителей республиканец Майк Джонсон выразил уверенность в том, что в нижней палате Конгресса найдется достаточно сторонников для принятия этого законопроекта.

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил в среду, что США не отказывались от пониманий, достигнутых президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в Анкоридже, они находятся в рабочем состоянии. "Эти понимания (достигнутые в Анкоридже - ИФ) находятся в рабочем состоянии. Никто от них не отказывался - ни американская сторона, ни, естественно, мы", - сказал Ушаков журналистам. Поэтому, отметил он, в Кремле исходят из того, что "если будем продолжать обсуждать украинский кризис, то будем соблюдать это на основе пониманий, достигнутых в Анкоридже".

В свою очередь министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил накануне, что Москва готова к возобновлению разговора с Вашингтоном о подготовке саммита РФ и США. "Готовы также обсуждать с американскими коллегами возобновление подготовительной работы к предложенному ими саммиту России и Соединенных Штатов", - сказал Лавров в интервью российским СМИ. По словам министра, для России Будапешт - предпочтительное возможное место встречи лидеров РФ и США, "если и когда американские коллеги возобновят свое предложение и будут готовы начать подготовку к встрече в верхах, чтобы она действительно завершилась результативно".

"Рубль в среду почти не изменился в паре с юанем, практически весь день торговался в узком диапазоне. Участники рынка не проявляли активность в ожидании вечерних данных Росстата по недельной инфляции в РФ, так как они могут дать важную информацию относительно возможных шагов Банка России при определении размера ключевой ставки. Новостной фон остается нейтральным. Со следующей недели волатильность на внутреннем валютном рынке может увеличиться в связи с подготовкой компаний-экспортеров к налоговым выплатам месяца, а в целом в ближайшее время основными факторами, которые будут оказывать влияние на динамику рубля, могут стать ожидания заседания ЦБ в декабре и сезонный рост спроса на валюту", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник отдела доверительного управления компании "КСП Капитал УА" Дмитрий Хомяков.

"Валютный рынок РФ в ноябре 2025 года характеризуется относительной устойчивостью курса рубля к основным иностранным валютам, что объясняется активными продажами валютной выручки экспортерами и умеренным спросом на валюту со стороны бизнеса и населения, - отмечают аналитики "КИТ Финанс Брокер" в комментарии. - В октябре продажи валюты экспортерами выросли на 68% относительно сентября, однако остались на среднегодовом уровне, что сдерживало волатильность рубля. Нетто-покупки валюты населением существенно увеличились, однако общий объем покупок с начала года все еще ниже прошлогоднего на 20%".

В октябре и начале ноября курс доллара удерживался в диапазоне 80-82 руб./$1, евро - 93-96 руб./EUR1, юаня - 11,2-11,6 руб./юань, констатируют аналитики. На их взгляд, давление на рубль оказывают внешние санкционные ограничения и высокие бюджетные расходы, в то время как поддержку обеспечивают сырьевые потоки, продажи валюты экспортерами и сохранение высоких ставок по рублевым инструментам.

"Важным фактором для дальнейшей динамики может стать сезонная активность экспортеров и решение регулятора по ключевой ставке в конце декабря, - полагают в "КИТ Финанс Брокер". - В нашем базовом сценарии до конца года прогнозируется низкая волатильность рубля: ожидается, что курс доллара останется в диапазоне 81-84 руб./$1, а юаня - в пределах 11,3-11,7 руб./юань".

"Курс пары "юань/рубль" в ближайшее время, вероятно, сохранит позиции в верхней половине торгового диапазона 11,0-11,5 руб. за юань в отсутствие поводов для существенного движения национальной валюты", - считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ (MOEX: PSKB) Богдан Зварич.

Рублевые ставки межбанковского кредитного рынка (МБК) преимущественно снижаются. Так, согласно расчетам ЦБ РФ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 11 ноября снизилась на 23 базисных пункта - до 16,18% годовых. Срочная версия RUONIA на срок 1 месяц не изменилась по отношению к вторнику и 12 ноября составила 16,48% годовых, версия RUONIA на срок 3 месяца уменьшилась на 2 базисных пункта - до 17,33% годовых. Срочная версия RUONIA на срок 6 месяцев снизилась на 3 базисных пункта, опустившись до 19,21% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


13 ноября 2025 года 19:39
Рубль слегка подорожал в четверг, отыгрывая коррекционный отскок мировых цен на нефть
Москва. 13 ноября. Китайский юань слегка снизился на Московской бирже по итогам торгов в четверг; рубль подорожал на биржевых торгах 13 ноября на фоне развернувшихся вверх в рамках коррекции мировых цен на нефть.    читать дальше
13 ноября 2025 года 19:21
Рынок акций РФ в четверг превысил 2540п по индексу МосБиржи при смешанной динамике фишек
Москва. 13 ноября. Рынок акций РФ в четверг умеренно подрос в рамках коррекции на данных Росстата о замедлении инфляции, сдерживающим фактором выступили сохраняющаяся геополитическая неопределенность и подешевевшая нефть (фьючерс на Brent торгуется у $63 за баррель). Индекс МосБиржи на фоне укрепления рубля превысил 2540 пунктов при смешанной динамике цен blue chips.    читать дальше
13 ноября 2025 года 19:02
Совкомбанк сохраняет рекомендацию "держать" для акций Ростелекома
Совкомбанк сохраняет рекомендацию "держать" для акций ПАО "Ростелеком", сообщается в материале аналитиков. "Компания отчиталась за 3К25 по МСФО в рамках наших ожиданий, отклонения по ключевым показателям незначительны и соответствуют нашим прогнозам. Долговая нагрузка "Ростелекома" остается...    читать дальше
13 ноября 2025 года 18:43
"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций МТС-банка
инам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций МТС-банка с прогнозной стоимостью на уровне 1724 рублей за штуку, сообщается в материале заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова. Отчетность эмитента за 3К25 по МСФО можно оценить как в целом довольно позитивную, считает...    читать дальше
13 ноября 2025 года 18:19
"Ингосстрах Инвестиции" сохраняет прогноз средней цены золота в 2026г на уровне $4300/унц
Управляющая компания "Ингосстрах-Инвестиции" сохраняет прогноз средней цены золота в следующем году на уровне $4300 за тройскую унцию, сообщается в обзоре аналитиков. Текущие факторы предполагают сохранение поддержки для цены на золото в ближайшие месяцы, отмечают эксперты. Геополитическая...    читать дальше
13 ноября 2025 года 17:55
"Финам" подтверждает рекомендацию "держать" для акций Kao
"Финам" подтверждает рекомендацию "держать" для акций Kao Corporation с прогнозной стоимостью 7330 иен (JPY) за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 10,9% от текущего уровня, сообщается в комментарии аналитика инвестиционной компании Магомеда Магомедова. "Эмитент хорошо...    читать дальше
13 ноября 2025 года 17:33
ЛУКОЙЛ, Роснефть и Газпром нефть - фавориты нефтяного сектора на рынке акций РФ - "БКС МИ"
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет позитивную оценку акций компаний нефтяного сектора на российском рынке, бумаги "ЛУКОЙЛа", "Роснефти" и "Газпром нефти" являются фаворитами, говорится в материале аналитика Кирилла Бахтина. "Общерыночная конъюнктура за III квартал задает начало для...    читать дальше
13 ноября 2025 года 17:13
"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций X5
"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (X5) с прогнозной стоимостью на уровне 3300 рублей за штуку, сообщается в комментарии аналитика брокера Александра Самуйлова. "Объявленные советом директоров ритейлера дивиденды за 9М25 в размере 368 рублей...    читать дальше
13 ноября 2025 года 16:40
Цена нефти может остаться в диапазоне $62-66/барр. до конца 2025г - "КИТ Финанс Брокер"
Котировки нефти марки Brent останутся в диапазоне $62-66 за баррель до конца текущего года, прогнозируют аналитики инвестиционной компании "КИТ Финанс Брокер". "Прогноз по нефти марки Brent остается умеренно негативным. До конца 2025 года мы ожидаем торговлю в диапазоне $62-66 за баррель. В...    читать дальше
13 ноября 2025 года 16:18
"Цифра брокер" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций X5
"Цифра брокер" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (X5) с прогнозной стоимостью на уровне 3943 рублей за штуку, сообщается в комментарии аналитиков инвестиционной компании. "Совет директоров X5 рекомендовал выплату дивидендов по итогам девяти месяцев 2025...    читать дальше
13 ноября 2025 года 15:40
Рубль умеренно дорожает днем в четверг вслед за растущей в рамках коррекции нефтью
Москва. 13 ноября. Китайский юань умеренно снижается на Московской бирже днем в четверг; рубль дорожает на биржевых торгах 13 ноября на фоне развернувшихся вверх в рамках коррекции мировых цен на нефть после заметного падения накануне.    читать дальше
13 ноября 2025 года 15:38
АКБФ понизил прогнозную цену акций Юнипро до 2,45 руб
Инвестиционная компания "АКБФ" понизила прогнозную стоимость акций ПАО "Юнипро" с 3,01 рубля до 2,45 рубля за штуку, что предполагает при этом высокий потенциал роста от текущего уровня и рекомендацию "покупать", сообщается в материале аналитиков. Бумаги остаются под давлением - с начала текущего...    читать дальше
13 ноября 2025 года 15:16
"Т-Инвестиции" подтверждают рекомендацию "покупать" для акций МТС-банка
"Т-Инвестиции" подтверждают рекомендацию "покупать" для акций МТС-банка, сообщается в материале аналитика брокера Егора Дахтлера. "Мы оцениваем результаты эмитента за третий квартал 2025 года нейтрально. Высокие ставки давят на кредитный портфель банка, который продолжил снижаться в прошлом...    читать дальше
13 ноября 2025 года 14:52
"Финам" открыл торговую идею: продавать акции Сегежа с целью 1,085 руб
"Финам" открыл торговую идею "продавать акции "Сегежа групп" с целью 1,085 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 7,2%, стоп-приказ: 1,205 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании. Аналитики отмечают, что в...    читать дальше
13 ноября 2025 года 14:24
"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "держать" для бумаг МТС
"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "держать" для бумаг "МТС", сообщается в комментарии ведущего аналитика брокера Ляйсян Седовой. Рост совокупной выручки эмитента в третьем квартале показал рекордный двузначный темп благодаря вкладу как телеком-бизнеса, так и экосистемных направлений,...    читать дальше
