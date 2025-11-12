Рынок акций РФ в среду просел ниже 2540п по индексу МосБиржи из-за упавшей нефти и бумаг ЛУКОЙЛа

Москва. 12 ноября. Рынок акций РФ в среду снизился в отсутствие свежих позитивных драйверов в условиях геополитического новостного затишья, подешевевшей нефти (фьючерс на Brent упал к $63 за баррель) и объявления Канадой новых антироссийских санкций. Индекс МосБиржи откатился ниже 2540 пунктов после утреннего роста выше 2575 пунктов; лидировали в падении акции "ЛУКОЙЛа" (-3,9%, до 4928 рублей), обновившие минимум с мая 2023 года.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2536,22 пункта (-1,2%), индекс РТС - 982,92 пункта (-1,1%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 3,2%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 13 ноября, составил 81,2852 руб. (-7,1 копейки).

Подешевели также акции "Совкомфлота" (MOEX: FLOT) (-3,2%), МКПАО "Хэдхантер" (SPB: HEAD) (-2,1%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,7%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1,7%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,4%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1,2%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-1,2%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1,2%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-1,1%), "Группы компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (-1,1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1%), бумаги "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-1%), "Русала" (MOEX: RUAL) (-1%), "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (-1%), "Яндекса" (MOEX: YDEX) (-1%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,8% и -0,8% "префы"), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,7%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,7%), "Т-Технологии" (MOEX: T) (-0,7%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,6%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,5%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,4%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,3%), "ВК" (MOEX: VKCO) (-0,3%), "Полюса" (MOEX: PLZL) (-0,2%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,1%).

Сбербанк в январе-октябре 2025 года увеличил чистую прибыль по РСБУ на 6,9% - до 1 трлн 419,5 млрд рублей, говорится в сообщении банка. В октябре чистая прибыль Сбера составила 149,6 млрд рублей, увеличившись на 11,5%.

Подорожали акции "Сургутнефтегаза" (+0,6%).

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков согласился с высказыванием президента Сербии Александра Вучича о том, что Европа готовится к войне с Россией.

"Наши видения совпадают. Действительно, очень такие сильные полумилитаристские настроения в европейских странах. Они вымучивают из себя дальнейшее увеличение военных бюджетов. Некоторые страны, такие как Польша, уже почти до 5% довели. Другие страны идут по этой дороге, хотя это убивает их экономики. Это ведет к перенапряжению экономики и возымеет потом в среднесрочной перспективе более тяжелые последствия", - сказал Песков в интервью телеграм-каналу "Юнашев LIVE".

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил в среду, что США не отказывались от пониманий, достигнутых президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в Анкоридже, они находятся в рабочем состоянии.

"Эти понимания (достигнутые в Анкоридже - ИФ) находятся в рабочем состоянии. Никто от них не отказывался - ни американская сторона, ни, естественно, мы", - сказал Ушаков журналистам.

Поэтому, отметил он, в Кремле исходят из того, что "если будем продолжать обсуждать украинский кризис, то будем соблюдать это на основе пониманий, достигнутых в Анкоридже".

Тем временем, МИД Канады объявил об усилении санкций против РФ, о чем сказано на сайте дипломатического ведомства. Ограничения вводятся в отношении 13 физических и 11 юридических лиц, связанных с кибер-инфраструктурой и газовой отраслью РФ, и в отношении 100 судов, относящихся, по мнению канадского МИД, к т.н. "теневому флоту" страны.

Как отмечает портфельный управляющий УК "Первая" Максим Федосов, вопреки надеждам на восстановление рынка индекс МосБиржи возобновил снижение, чему способствовало падение акций "ЛУКОЙЛа" на фоне санкций и новостей об остановке работы на иракском нефтяном месторождении "Западная Курна-2".

Вечером в среду Росстат опубликует свежие данные по инфляции за неделю с 6 по 10 ноября, что может повлиять на расстановки сил игроков, полагает эксперт.

По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александра Шепелева, среда на российском рынке акций прошла под диктовку продавцов. Серьезные потери вновь понесли акции "ЛУКОЙЛа", занимающие 13,5% в индексе МосБиржи, что ухудшило общую динамику рынка. Инвесторы отреагировали на публикации в СМИ о том, что после срыва сделки с Gunvor компания рискует потерять зарубежные активы, которые оцениваются в 14 млрд евро, отметил эксперт.

Негативно могло быть воспринято и заявление представителя украинского МИДа о том, что формат переговоров в Стамбуле между Россией и Украиной "себя практически исчерпал", полагает Шепелев.

Нефть Brent не удержалась над $65 за баррель. Рынки беспокоит то, что несмотря на объявленное торговое перемирие Китая и США, коллизии между сторонами сохраняются (в частности, они связаны с ограничением экспорта редкоземельных металлов Пекином). В то же время рисковые активы, включая нефть, могут уже на днях отметить ростом завершение шатдауна в США. Накануне сенат принял временную резолюцию о продлении финансирования правительства. Если ее поддержит палата представителей, законопроект ляжет на подпись президенту США Трампу.

В четверг рынок акций РФ будет отыгрывать выходящий в среду вечером отчет Росстата по инфляции. Снижение темпов роста цен поддержит общие настроения, а более полную картину рынок получит в пятницу, когда выйдет статистика по инфляции за октябрь. При отсутствии ярких новостей индекс МосБиржи может остаться в пределах 2500-2600 пунктов, считает Шепелев.

По словам аналитика ФГ "Финам" Максима Абрамова, инвесторы оценивают геополитические риски после заявления президента Сербии Александра Вучича о том, что страны Европы готовятся к возможному военному конфликту с Россией. Давление на настроения участников торгов усилила информация о намерении Великобритании запретить использование своих морских услуг для перевозки российского СПГ. Дополнительным негативным фактором стало сообщение о том, что скидки на российскую нефть Urals достигли почти $20 за баррель по отношению к Brent, что указывает на рост давления на экспортный сектор.

Индекс МосБиржи после отката в начале недели от уровня сопротивления 2600 пунктов перешел в фазу консолидации в диапазоне 2500-2600 пунктов. При усилении давления со стороны продавцов не исключено движение к уровню поддержки в районе 2500 пунктов, считает Абрамов.

В Азии в среду наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 подрос на 0,4%, австралийский индекс ASX Australia просел на 0,2%, южнокорейский Kospi вырос на 1,1%, китайский Shanghai Composite просел на 0,1%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,9%), подросла Европа (индексы FTSE, CAC 40 и DAX растут на 0,1-1,2%), в США динамика смешанная (индекс Dow к 18:50 МСК вырос на 0,8%, Nasdaq просел на 0,3%, S&P500 не изменился).

Власти Китая предпримут ряд шагов для стимулирования частных инвестиций, пишет China Daily. В частности, они обещают нарастить поддержку, улучшить каналы финансирования и расширить доступ к рынку для частных предприятий с целью привлечения их к участию в крупных проектах в ключевых отраслях, таких как инфраструктура и энергетика.

Индекс Reuters Tankan для обрабатывающей промышленности Японии в ноябре вырос до 17 пунктов с 8 пунктов месяцем ранее. Индикатор обновил максимум с января 2022 года.

На нефтяном рынке вечером в среду цены ускорили падение после локального роста накануне (цена фьючерса на Brent во вторник поднималась выше $65 за баррель) в ожидании завершения шатдауна в США и на фоне увеличения стоимости продуктов нефтепереработки из-за опасений их дефицита.

Стоимость январских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК в среду составила $63,13 за баррель (-3,1% и +1,7% накануне), декабрьская цена фьючерса на WTI - $58,94 за баррель (-3,4% и +1,5% во вторник).

Международное энергетическое агентство (МЭА) в среду спрогнозировало, что мировой спрос на нефть и газ будет расти до 2050 года. Ранее оно прогнозировало, что спрос может достичь пика в ближайшее десятилетие на фоне перехода на более экологичные виды топлива. Глобальный спрос на нефть в 2050 году может достичь 113 млн баррелей в сутки, по оценкам МЭА.

Страны ОПЕК+, участвующие в соглашении об ограничении нефтедобычи, в октябре увеличили ее на 31 тыс. баррелей в сутки по сравнению с сентябрем, но были на 450 тыс. б/с ниже плана, определяемого квотами добычи и компенсациями ранее недосокращенных объемов - 37,578 млн б/с, говорится в ежемесячном отчете ОПЕК.

В то же время, ОПЕК повысила прогноз роста предложения жидких углеводородов (ЖУВ) из стран не-ОПЕК+ на 2025 год до 920 тыс. б/с, говорится в ежемесячном отчете организации. Месяцем ранее этот показатель прогнозировался на уровне 810 тыс. б/с, что означает повышение оценки на 110 тыс. б/с.

Таким образом, общее предложение стран не-ОПЕК+ в текущем году прогнозируется на уровне 54,11 млн б/с.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции "ЭсЭфАй" (MOEX: SFIN) (-3,4%), ПАО "ВУШ Холдинг" (MOEX: WUSH) (-3,2%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (-2,5%), "Фикс Прайс" (MOEX: FIXR) (-2,5%), MDMG (MOEX: MDMG) (-2,4%), ЦИАН (MOEX: CIAN) (-2,1%), ПАО "Россети Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (-2%).

Выросли акции ПАО "Славнефть-Мегионнефтегаз" (MOEX: MFGS) (+6,7%), "Эталона" (MOEX: ETLN) (+6%), ПАО "Софтлайн" (MOEX: SOFL) (+4,7%), "Соллерса" (MOEX: SVAV) (+4,5%), "Самараэнерго" (MOEX: SAGO) (+3,8% и +5,1% "префы"), "Селигдара" (MOEX: SELG) (+2,1%).

Совет директоров ПАО "ЭЛ5-Энерго" (MOEX: ELFV) (+0,5%, до 0,5202 рубля) одобрил проведение заочного собрания акционеров для реорганизации компании путем присоединения к ней АО "ВДК-Энерго" и ООО "ЛУКОЙЛ-Экоэнерго", сообщила компания. Цена выкупа у несогласных с этой сделкой акционеров определена в 0,5653 руб. за акцию.

Как поясняется в пресс-релизе компании, речь идет о присоединении компаний через допэмиссию "ЭЛ5-Энерго" объемом 26 млрд 958 млн 745 тыс. 240 акций. "Реорганизация будет носить безденежный характер: уставный капитал ПАО "ЭЛ5-Энерго" будет увеличен за счет конвертации акций АО "ВДК-Энерго" и долей ООО "ЛУКОЙЛ-Экоэнерго" в акции дополнительного выпуска ПАО "ЭЛ5-Энерго", - отмечается в нем. Дата окончания голосования по этому вопросу - 26 декабря. Закрытие реестра для участия в собрании - 22 ноября.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 52,74 млрд рублей (из них 17,7 млрд рублей пришлось на акции "ЛУКОЙЛа", 6,05 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 3,41 млрд рублей на акции "Газпрома").