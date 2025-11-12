.
.
.
.
ГЛАВНОЕ
ВВП РФ в январе-сентябре вырос на 1%
Рост ВВП РФ в сентябре, по оценке Минэкономразвития, ускорился до 0,9% в годовом сравнении после повышения на 0,4% в августе и в июле. За январь-сентябрь экономика РФ выросла на 1,0%. В 3-м квартале рост ВВП замедлился до 0,6% с 1,1% во 2-м квартале
 
Шинный рынок в РФ переживает сложные времена
Шинный рынок в России переживает сложные времена, рассказал гендиректор Ikon Tyres Андрей Пантюхов в интервью "Коммерсанту". "Настроения не очень хорошие. По данным ЦРПТ, по летним шинам общее падение на рынке составило больше 20%, по зимним шинам...
 
С 2026 года самозанятые смогут брать больничный
С 2026 года российские самозанятые смогут начать платить страховые взносы в Социальный фонд добровольно, чтобы иметь возможность спустя полгода претендовать на выплату по больничному, пишет "Коммерсантъ". Ее размер составит 35 тыс. рублей или 50...
 
Почти 7 тыс. перевозчиков в России на грани банкротства
Транспортные компании покидают рынок из-за роста себестоимости и резкого снижения рентабельности доставки, пишут «Известия», ссылаясь на участников отрасли. Так, по данным профильных ассоциаций, почти 7 тыс. юрлиц сегодня находятся в стадии...
 
12 ноября 2025 года 15:35

Рубль умеренно снижается днем в среду вслед за дешевеющей нефтью

Москва. 12 ноября. Китайский юань умеренно подрастает на Московской бирже днем в среду; рубль дешевеет на биржевых торгах 12 ноября на фоне снижающихся мировых цен на нефть.

Курс юаня в 15:00 мск составил 11,3675 руб., что на 2,9 копейки (или на 0,26%) выше уровня закрытия предыдущих торгов. Китайская валюта при этом оказалась на 4,55 коп. ниже уровня действующего официального курса ЦБ.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Стоимость контракта USDRUBF к 15:00 мск выросла относительно закрытия предыдущего торгового дня на 0,25%, до 81,22 руб./$1; контракт EURRUBF подорожал на 0,03%, до 93,99 руб./EUR1.

Мировые цены на нефть ускорили снижение днем в среду. Стоимость январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск опускается на 1,07%, до $64,46 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи дешевеют к указанному времени на 1,1%, до $60,37 за баррель.

Во вторник цена Brent повысилась на 1,7%, WTI - на 1,5% благодаря росту стоимости продуктов нефтепереработки на опасениях их дефицита, в том числе из-за санкций против России. "Можно предположить, что без сильной поддержки со стороны рынка нефтепродуктов цены на нефть сейчас были бы ниже", - написал Тамаш Варга из PVM.

Теперь внимание игроков постепенно переключается на ежемесячные прогнозы ОПЕК и Минэнерго США, которые будут опубликованы позднее. Тем временем Международное энергетическое агентство (МЭА) в среду спрогнозировало, что мировой спрос на нефть и газ будет расти до 2050 года. Ранее оно прогнозировало, что спрос может достичь пика в ближайшее десятилетие на фоне перехода на более экологичные виды топлива. Глобальный спрос на нефть в 2050 году может достичь 113 млн баррелей в сутки, по оценкам МЭА.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил накануне, что Москва готова к возобновлению разговора с Вашингтоном о подготовке саммита РФ и США. "Готовы также обсуждать с американскими коллегами возобновление подготовительной работы к предложенному ими саммиту России и Соединенных Штатов", - сказал Лавров в интервью российским СМИ.

По словам министра, для России Будапешт - предпочтительное возможное место встречи лидеров РФ и США, "если и когда американские коллеги возобновят свое предложение и будут готовы начать подготовку к встрече в верхах, чтобы она действительно завершилась результативно".

"Валютный рынок РФ в ноябре 2025 года характеризуется относительной устойчивостью курса рубля к основным иностранным валютам, что объясняется активными продажами валютной выручки экспортерами и умеренным спросом на валюту со стороны бизнеса и населения, - отмечают аналитики "КИТ Финанс Брокер" в комментарии. - В октябре продажи валюты экспортерами выросли на 68% относительно сентября, однако остались на среднегодовом уровне, что сдерживало волатильность рубля. Нетто-покупки валюты населением существенно увеличились, однако общий объем покупок с начала года все еще ниже прошлогоднего на 20%".

В октябре и начале ноября курс доллара удерживался в диапазоне 80-82 руб./$1, евро - 93-96 руб./EUR1, юаня - 11,2-11,6 руб./юань, констатируют аналитики. На их взгляд, давление на рубль оказывают внешние санкционные ограничения и высокие бюджетные расходы, в то время как поддержку обеспечивают сырьевые потоки, продажи валюты экспортерами и сохранение высоких ставок по рублевым инструментам.

"Важным фактором для дальнейшей динамики может стать сезонная активность экспортеров и решение регулятора по ключевой ставке в конце декабря, - полагают в "КИТ Финанс Брокер". - В нашем базовом сценарии до конца года прогнозируется низкая волатильность рубля: ожидается, что курс доллара останется в диапазоне 81-84 руб./$1, а юаня - в пределах 11,3-11,7 руб./юань".

"Курс пары "юань/рубль", вероятно, сохранит позиции в верхней половине торгового диапазона 11,0-11,5 руб. за юань в среду в отсутствие поводов для существенного движения национальной валюты", - полагает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ (MOEX: PSKB) Богдан Зварич. Юань при этом может попытаться отыграть потери вторника и сделать шаг к отметке 11,5 руб. за юань, выступающей ближайшим сопротивлением, отмечает Зварич.

"На внутреннем валютном рынке рубль, вероятно, останется стабильным в пределах 81-82 руб./$1, в то время как инвесторы будут следить за размещениями ОФЗ и поведением экспортеров перед 21 ноября. До конца недели возможен небольшой рост интереса к долговым бумагам. В целом среда обещает пройти в режиме ожидания - без внешних шоков, но с растущим вниманием к фискальной политике и динамике внутреннего спроса", - считает директор по стратегии ИК "Финам" Ярослав Кабаков.

Рублевые ставки межбанковского кредитного рынка (МБК) преимущественно снижаются. Так, согласно расчетам ЦБ РФ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 11 ноября снизилась на 23 базисных пункта - до 16,18% годовых. Срочная версия RUONIA на срок 1 месяц не изменилась по отношению к вторнику и 12 ноября составила 16,48% годовых, версия RUONIA на срок 3 месяца уменьшилась на 2 базисных пункта - до 17,33% годовых. Срочная версия RUONIA на срок 6 месяцев снизилась на 3 базисных пункта, опустившись до 19,21% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


.
13 ноября 2025 года 19:39
Рубль слегка подорожал в четверг, отыгрывая коррекционный отскок мировых цен на нефть
Москва. 13 ноября. Китайский юань слегка снизился на Московской бирже по итогам торгов в четверг; рубль подорожал на биржевых торгах 13 ноября на фоне развернувшихся вверх в рамках коррекции мировых цен на нефть.    читать дальше
.
13 ноября 2025 года 19:21
Рынок акций РФ в четверг превысил 2540п по индексу МосБиржи при смешанной динамике фишек
Москва. 13 ноября. Рынок акций РФ в четверг умеренно подрос в рамках коррекции на данных Росстата о замедлении инфляции, сдерживающим фактором выступили сохраняющаяся геополитическая неопределенность и подешевевшая нефть (фьючерс на Brent торгуется у $63 за баррель). Индекс МосБиржи на фоне укрепления рубля превысил 2540 пунктов при смешанной динамике цен blue chips.    читать дальше
.
13 ноября 2025 года 19:02
Совкомбанк сохраняет рекомендацию "держать" для акций Ростелекома
Совкомбанк сохраняет рекомендацию "держать" для акций ПАО "Ростелеком", сообщается в материале аналитиков. "Компания отчиталась за 3К25 по МСФО в рамках наших ожиданий, отклонения по ключевым показателям незначительны и соответствуют нашим прогнозам. Долговая нагрузка "Ростелекома" остается...    читать дальше
.
13 ноября 2025 года 18:43
"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций МТС-банка
инам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций МТС-банка с прогнозной стоимостью на уровне 1724 рублей за штуку, сообщается в материале заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова. Отчетность эмитента за 3К25 по МСФО можно оценить как в целом довольно позитивную, считает...    читать дальше
.
13 ноября 2025 года 18:19
"Ингосстрах Инвестиции" сохраняет прогноз средней цены золота в 2026г на уровне $4300/унц
Управляющая компания "Ингосстрах-Инвестиции" сохраняет прогноз средней цены золота в следующем году на уровне $4300 за тройскую унцию, сообщается в обзоре аналитиков. Текущие факторы предполагают сохранение поддержки для цены на золото в ближайшие месяцы, отмечают эксперты. Геополитическая...    читать дальше
.
13 ноября 2025 года 17:55
"Финам" подтверждает рекомендацию "держать" для акций Kao
"Финам" подтверждает рекомендацию "держать" для акций Kao Corporation с прогнозной стоимостью 7330 иен (JPY) за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 10,9% от текущего уровня, сообщается в комментарии аналитика инвестиционной компании Магомеда Магомедова. "Эмитент хорошо...    читать дальше
.
13 ноября 2025 года 17:33
ЛУКОЙЛ, Роснефть и Газпром нефть - фавориты нефтяного сектора на рынке акций РФ - "БКС МИ"
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет позитивную оценку акций компаний нефтяного сектора на российском рынке, бумаги "ЛУКОЙЛа", "Роснефти" и "Газпром нефти" являются фаворитами, говорится в материале аналитика Кирилла Бахтина. "Общерыночная конъюнктура за III квартал задает начало для...    читать дальше
.
13 ноября 2025 года 17:13
"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций X5
"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (X5) с прогнозной стоимостью на уровне 3300 рублей за штуку, сообщается в комментарии аналитика брокера Александра Самуйлова. "Объявленные советом директоров ритейлера дивиденды за 9М25 в размере 368 рублей...    читать дальше
.
13 ноября 2025 года 16:40
Цена нефти может остаться в диапазоне $62-66/барр. до конца 2025г - "КИТ Финанс Брокер"
Котировки нефти марки Brent останутся в диапазоне $62-66 за баррель до конца текущего года, прогнозируют аналитики инвестиционной компании "КИТ Финанс Брокер". "Прогноз по нефти марки Brent остается умеренно негативным. До конца 2025 года мы ожидаем торговлю в диапазоне $62-66 за баррель. В...    читать дальше
.
13 ноября 2025 года 16:18
"Цифра брокер" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций X5
"Цифра брокер" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (X5) с прогнозной стоимостью на уровне 3943 рублей за штуку, сообщается в комментарии аналитиков инвестиционной компании. "Совет директоров X5 рекомендовал выплату дивидендов по итогам девяти месяцев 2025...    читать дальше
.
13 ноября 2025 года 15:40
Рубль умеренно дорожает днем в четверг вслед за растущей в рамках коррекции нефтью
Москва. 13 ноября. Китайский юань умеренно снижается на Московской бирже днем в четверг; рубль дорожает на биржевых торгах 13 ноября на фоне развернувшихся вверх в рамках коррекции мировых цен на нефть после заметного падения накануне.    читать дальше
.
13 ноября 2025 года 15:38
АКБФ понизил прогнозную цену акций Юнипро до 2,45 руб
Инвестиционная компания "АКБФ" понизила прогнозную стоимость акций ПАО "Юнипро" с 3,01 рубля до 2,45 рубля за штуку, что предполагает при этом высокий потенциал роста от текущего уровня и рекомендацию "покупать", сообщается в материале аналитиков. Бумаги остаются под давлением - с начала текущего...    читать дальше
.
13 ноября 2025 года 15:16
"Т-Инвестиции" подтверждают рекомендацию "покупать" для акций МТС-банка
"Т-Инвестиции" подтверждают рекомендацию "покупать" для акций МТС-банка, сообщается в материале аналитика брокера Егора Дахтлера. "Мы оцениваем результаты эмитента за третий квартал 2025 года нейтрально. Высокие ставки давят на кредитный портфель банка, который продолжил снижаться в прошлом...    читать дальше
.
13 ноября 2025 года 14:52
"Финам" открыл торговую идею: продавать акции Сегежа с целью 1,085 руб
"Финам" открыл торговую идею "продавать акции "Сегежа групп" с целью 1,085 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 7,2%, стоп-приказ: 1,205 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании. Аналитики отмечают, что в...    читать дальше
.
13 ноября 2025 года 14:24
"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "держать" для бумаг МТС
"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "держать" для бумаг "МТС", сообщается в комментарии ведущего аналитика брокера Ляйсян Седовой. Рост совокупной выручки эмитента в третьем квартале показал рекордный двузначный темп благодаря вкладу как телеком-бизнеса, так и экосистемных направлений,...    читать дальше
.
