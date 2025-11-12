Рубль умеренно снижается днем в среду вслед за дешевеющей нефтью

Москва. 12 ноября. Китайский юань умеренно подрастает на Московской бирже днем в среду; рубль дешевеет на биржевых торгах 12 ноября на фоне снижающихся мировых цен на нефть.

Курс юаня в 15:00 мск составил 11,3675 руб., что на 2,9 копейки (или на 0,26%) выше уровня закрытия предыдущих торгов. Китайская валюта при этом оказалась на 4,55 коп. ниже уровня действующего официального курса ЦБ.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Стоимость контракта USDRUBF к 15:00 мск выросла относительно закрытия предыдущего торгового дня на 0,25%, до 81,22 руб./$1; контракт EURRUBF подорожал на 0,03%, до 93,99 руб./EUR1.

Мировые цены на нефть ускорили снижение днем в среду. Стоимость январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск опускается на 1,07%, до $64,46 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи дешевеют к указанному времени на 1,1%, до $60,37 за баррель.

Во вторник цена Brent повысилась на 1,7%, WTI - на 1,5% благодаря росту стоимости продуктов нефтепереработки на опасениях их дефицита, в том числе из-за санкций против России. "Можно предположить, что без сильной поддержки со стороны рынка нефтепродуктов цены на нефть сейчас были бы ниже", - написал Тамаш Варга из PVM.

Теперь внимание игроков постепенно переключается на ежемесячные прогнозы ОПЕК и Минэнерго США, которые будут опубликованы позднее. Тем временем Международное энергетическое агентство (МЭА) в среду спрогнозировало, что мировой спрос на нефть и газ будет расти до 2050 года. Ранее оно прогнозировало, что спрос может достичь пика в ближайшее десятилетие на фоне перехода на более экологичные виды топлива. Глобальный спрос на нефть в 2050 году может достичь 113 млн баррелей в сутки, по оценкам МЭА.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил накануне, что Москва готова к возобновлению разговора с Вашингтоном о подготовке саммита РФ и США. "Готовы также обсуждать с американскими коллегами возобновление подготовительной работы к предложенному ими саммиту России и Соединенных Штатов", - сказал Лавров в интервью российским СМИ.

По словам министра, для России Будапешт - предпочтительное возможное место встречи лидеров РФ и США, "если и когда американские коллеги возобновят свое предложение и будут готовы начать подготовку к встрече в верхах, чтобы она действительно завершилась результативно".

"Валютный рынок РФ в ноябре 2025 года характеризуется относительной устойчивостью курса рубля к основным иностранным валютам, что объясняется активными продажами валютной выручки экспортерами и умеренным спросом на валюту со стороны бизнеса и населения, - отмечают аналитики "КИТ Финанс Брокер" в комментарии. - В октябре продажи валюты экспортерами выросли на 68% относительно сентября, однако остались на среднегодовом уровне, что сдерживало волатильность рубля. Нетто-покупки валюты населением существенно увеличились, однако общий объем покупок с начала года все еще ниже прошлогоднего на 20%".

В октябре и начале ноября курс доллара удерживался в диапазоне 80-82 руб./$1, евро - 93-96 руб./EUR1, юаня - 11,2-11,6 руб./юань, констатируют аналитики. На их взгляд, давление на рубль оказывают внешние санкционные ограничения и высокие бюджетные расходы, в то время как поддержку обеспечивают сырьевые потоки, продажи валюты экспортерами и сохранение высоких ставок по рублевым инструментам.

"Важным фактором для дальнейшей динамики может стать сезонная активность экспортеров и решение регулятора по ключевой ставке в конце декабря, - полагают в "КИТ Финанс Брокер". - В нашем базовом сценарии до конца года прогнозируется низкая волатильность рубля: ожидается, что курс доллара останется в диапазоне 81-84 руб./$1, а юаня - в пределах 11,3-11,7 руб./юань".

"Курс пары "юань/рубль", вероятно, сохранит позиции в верхней половине торгового диапазона 11,0-11,5 руб. за юань в среду в отсутствие поводов для существенного движения национальной валюты", - полагает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ (MOEX: PSKB) Богдан Зварич. Юань при этом может попытаться отыграть потери вторника и сделать шаг к отметке 11,5 руб. за юань, выступающей ближайшим сопротивлением, отмечает Зварич.

"На внутреннем валютном рынке рубль, вероятно, останется стабильным в пределах 81-82 руб./$1, в то время как инвесторы будут следить за размещениями ОФЗ и поведением экспортеров перед 21 ноября. До конца недели возможен небольшой рост интереса к долговым бумагам. В целом среда обещает пройти в режиме ожидания - без внешних шоков, но с растущим вниманием к фискальной политике и динамике внутреннего спроса", - считает директор по стратегии ИК "Финам" Ярослав Кабаков.

Рублевые ставки межбанковского кредитного рынка (МБК) преимущественно снижаются. Так, согласно расчетам ЦБ РФ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 11 ноября снизилась на 23 базисных пункта - до 16,18% годовых. Срочная версия RUONIA на срок 1 месяц не изменилась по отношению к вторнику и 12 ноября составила 16,48% годовых, версия RUONIA на срок 3 месяца уменьшилась на 2 базисных пункта - до 17,33% годовых. Срочная версия RUONIA на срок 6 месяцев снизилась на 3 базисных пункта, опустившись до 19,21% годовых.