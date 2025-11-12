Курс рубля может достичь диапазона 84-86 руб./$1 в 4К25 - "Финам"

Курс валютной пары доллар/рубль может достичь диапазона 84-86 руб./$1 в перспективе IV квартала текущего года, считает аналитик "Финама" Николай Дудченко.

"Принимая во внимание фундаментальную картину, нужно признать, что перспектив для очень существенного ослабления курса российской национальной валюты пока не прослеживается. Мы вынуждены пересмотреть наш прогноз: в перспективе IV квартала ожидаем, что пара USD/RUB может достичь диапазона 84-86 руб./$1, - пишет эксперт в комментарии. - Технически в краткосрочной перспективе полагаем, что курс может подрасти до уровня 82,3 руб./$1. Вместе с тем на дневном графике 200-ная скользящая средняя располагается на уровне 83,4 руб./$1, куда впоследствии может устремиться доллар".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.