Инвестбанк "Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для акций Сбербанка

Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для акций Сбербанка, сообщается в комментарии старшего аналитика Ольги Найденовой.

Эмитент опубликовал пресс-релиз по результатам за октябрь 2025 года по РСБУ.

"Прибыль выросла на 11,5% г/г, но снизилась на 0,5% м/м. Темп ее роста по итогам 10М25 составляет 6,9% г/г, что, по нашему мнению, подтверждает способность увеличить прибыль по итогам года на 6%", - отмечает эксперт.

Чистый процентный доход в октябре составил 277 млрд руб. "Чистая процентная маржа, по нашим оценкам, остается на высоком уровне 3К25", - указывает Найденова.

Комиссионные доходы снизились на 6% в октябре и на 2,6% за 10М25 (до 60,6 млрд руб.).

"По нашим оценкам, акции Сбербанка торгуются с 0,8 P/BV и 4,1 P/E2025П. Подтверждаем рейтинг "покупать", - говорится в материале аналитика инвестбанка "Синара".

