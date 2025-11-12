Сбербанк продолжает укреплять позиции - "Цифра брокер"

Сбербанк продолжает укреплять позиции, показывая стабильный рост прибыли и кредитного портфеля в условиях высокой ставки, отмечается в комментарии аналитиков инвесткомпании "Цифра брокер".

Сбер опубликовал результаты отчетности по РПБУ за первые десять месяцев 2025 года:

- Чистая прибыль составила 1,4 трлн рублей - рост на 6,9% год к году. В октябре чистая прибыль выросла на 11,5%, до 149,6 млрд рублей.

- Рентабельность капитала - 22,4%.

- Чистые процентные доходы выросли на 17,5%, до 2,5 трлн рублей. Чистые комиссионные доходы снизились на 2,6%, до 599,4 млрд рублей.

- Расходы на резервы снизились на 20,6%, до 448,8 млрд рублей.

- Операционные расходы выросли на 14,6%, до 899,5 млрд рублей.

- Коэффициент достаточности общего капитала составил 12,8%.

"Сбер представил позитивные результаты, - отмечают эксперты. - Банк продолжает укреплять позиции, показывая стабильный рост прибыли и кредитного портфеля в условиях высокой ставки. Снижение резервов и рост процентных доходов добавляют позитива. Подтверждаем целевую цену для акций Сбера на уровне 361,2 рубля и рекомендацию "покупать".

