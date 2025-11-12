ПСБ подтверждает прогнозную цену акций Сбербанка на уровне 383 руб

Банк ПСБ сохраняет прогнозную цену обыкновенных акций Сбербанка на уровне 383 руб. на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста на 34%, сообщается в комментарии аналитика Дмитрия Грицкевича.

Сбербанк в октябре 2025 года заработал 150 млрд руб. (+11,5% к октябрю 2024 года), за 10 месяцев 2025 г. - 1,42 трлн руб. (+6,9% г/г), отмечается в комментарии. Банк продолжает активно наращивать кредитный портфель на фоне смягчения ДКП ЦБ РФ: прирост портфеля юрлиц третий месяц подряд превышает 2% (2,6% в октябре). Процентная маржа (NIM), несмотря на существенную долю активов с плавающими ставками, остается стабильно высокой. Кредитный риск без существенных изменений - показатель COR в октябре составил 1,4% против 1,6% в сентябре (за 10 месяцев остался без изменений - 1,5%).

"Сбер устойчиво идет на обновление рекорда по чистой прибыли в 2025 году (~1,65 трлн руб.), - полагает эксперт банка. - Подтверждаем оценку целевой цены обыкновенных акций на ближайшие 12 месяцев на уровне 383 руб. с потенциалом роста ~34%".

