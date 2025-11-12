Акции Сбербанка остаются фаворитами в секторе - "Финам"

Акции Сбербанка остаются фаворитами в секторе, говорится в материале "Финама". Аналитики инвесткомпании сохраняют рекомендацию "покупать" для акций банка с целевой ценой 384 рубля для "обычки" и "префов", что предполагает потенциал роста на 29,4% и 31,1% соответственно.

"В нынешних сложных экономических и рыночных условиях следует делать ставку прежде всего на ведущих и наиболее сильных с фундаментальной точки зрения представителей сектора. Нашим фаворитом остается Сбер_ - пишут эксперты. - Последние финансовые результаты крупнейшего банка страны подтверждают тезис о том, что благодаря эффективной бизнес-модели, в частности, высокой технологичности и низкой стоимости фондирования, а также положению в секторе он весьма уверенно чувствует себя в нынешней сложной операционной среде".

Так, его чистая прибыль в III квартале 2025 года повысилась на 9% (г/г) до 448,3 млрд руб., а по итогам 9 месяцев в целом достигла 1,31 трлн руб. (+6,5% (г/г)), при рентабельности капитала на довольно высоком уровне 23,7%. На взгляд аналитиков, качество активов продолжило постепенно ухудшаться, однако остается в целом достаточно стабильным.

"Руководство Сбербанка подтвердило или улучшило свои прогнозы по большинству финансовых метрик на весь 2025 год и вновь заявило, что банк по итогам этого года рассчитывает заработать больше, чем в 2024 году, - подчеркивется в материале. - При этом капитальная позиция "Сбера" остается прочной, что позволяет ожидать продолжения щедрых дивидендных выплат".

По оценке стартегов "Финама", величина дивиденда за 2025 год составит 37,2 руб. на акцию каждого типа, с неплохой доходностью в районе 12,5%.

