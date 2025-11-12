Банковский сектор РФ сможет продемонстрировать достойный финансовый результат по итогам 2025 года - "Финам"

Российский банковский сектор сможет продемонстрировать достойный финансовый результат по итогам 2025 года благодаря значительному накопленному запасу прочности, говорится в материале аналитиков инвесткомпании "Финам".

Эксперты допускают, что на фоне сложной экономической ситуации в РФ последние месяцы 2025 года, вероятно, будут весьма непростыми для отечественных банков. По предварительной оценке Минэкономразвития, рост ВВП страны в III квартале замедлился до 0,6% (г/г) с 1,1% (г/г) во II квартале и 1,4% (г/г) в I квартале. При этом ранее ведомство пересмотрело свой прогноз по росту российской экономики в текущем году до 1% с ожидавшихся в апреле 2,5%. В свою очередь Банк России ожидает роста российского ВВП в 2025 году в диапазоне 0,5-1%, причем в IV квартале экономическая динамика может составить от -0,5% до +0,5% в годовом выражении.

"Ослабление макроэкономической конъюнктуры продолжит оказывать давление на банковский бизнес, в частности, вероятен дальнейший рост расходов на резервирование, - полагают аналитики. - Тем не менее, благодаря значительному накопленному запасу прочности сектор без каких-то особых потрясений пройдет текущий трудный период и сможет продемонстрировать достойный финансовый результат по итогам этого года. Мы по-прежнему ожидаем, что в 2025 году отечественные банки смогут заработать 3,1-3,3 трлн руб. чистой прибыли. Показатель будет ощутимо ниже рекордных 3,8 трлн руб., полученных в 2024 году, но останется на весьма высоком для последних лет уровне".

