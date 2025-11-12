ПСБ подтверждает прогнозный диапазон для пары рубль/юань на уровне 12-12,2 руб./юань к концу года

Аналитики банка ПСБ подтверждают прогнозный диапазон для пары рубль/юань на уровне 12-12,2 руб./юань к концу года, говорится в обзоре.

"Активность на внутреннем валютном рынке заметно выросла, однако это не привело к его разбалансировке, - отмечают эксперты. - Триггером роста активности, по всей видимости, стала комбинация сезонных и геополитических факторов. По нашим оценкам, до конца года не стоит рассчитывать на заметное снижение активности импортеров, а вот наращивание предложения иностранной валюты экспортерами может быть под вопросом. Также непонятно, насколько длительным будет повышенный спрос на валюту со стороны ограниченного числа физических лиц. В таких условиях мы сохраняем прогноз постепенного смещения стоимости юаня в диапазон 11,5-12 рублей и прогнозный таргет на конец года в районе 12-12,2 рублей".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.