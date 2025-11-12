Курс доллара, скорее всего, останется в диапазоне 81-84 руб./$1 до конца года - "КИТ Финанс Брокер"

Курс доллара, скорее всего, останется до конца года в диапазоне 81-84 руб./$1, а курс юаня - в пределах 11,3-11,7 руб./юань, полагают аналитики "КИТ Финанс Брокер".

"Валютный рынок РФ в ноябре 2025 года характеризуется устойчивостью курса рубля относительно основных иностранных валют, что объясняется активными продажами валютной выручки экспортерами и умеренным спросом на валюту со стороны бизнеса и населения, - отмечают эксперты в комментарии. - В октябре продажи валюты экспортерами выросли на 68% относительно сентября, однако остались на среднегодовом уровне, что сдерживало волатильность рубля. Нетто-покупки валюты населением существенно увеличились, однако общий объем покупок с начала года все еще ниже прошлогоднего на 20%".

В октябре и начале ноября курс доллара удерживался в диапазоне 80-82 руб./$1, евро - 93-96 руб./EUR1, юаня - 11,2-11,6 руб/юань, констатируют аналитики. На их взгляд, давление на рубль оказывают внешние санкционные ограничения и высокие бюджетные расходы, в то время как поддержку обеспечивают сырьевые потоки, продажи экспортеров и сохранение высоких ставок по рублевым инструментам.

"Важным фактором для дальнейшей динамики может стать сезонная активность экспортеров и решение регулятора по ключевой ставке в конце декабря, - полагают в "КИТ Финанс Брокер". - В нашем базовом сценарии до конца года прогнозируется низкая волатильность рубля: ожидается, что курс доллара останется в диапазоне 81-84 руб./$1, а юаня - в пределах 11,3-11,7 руб./юань".

