Размещение флоатеров на аукционе Минфина снимет давление с кривой ОФЗ-ПД - ПСБ

Центральным событием для рынка ОФЗ в среду станет размещение бумаг с плавающим купоном (флоатеров), которое должно снизить давление на кривую ОФЗ-ПД, говорится в комментарии управляющего по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрия Грицкевича.

Ключевой новостью стало включение флоатеров в план сегодняшних аукционов - помимо 8-летнетних классических бумаг, Минфин предложит 2 выпуска флоатеров на 14 и 16 лет. Также в среду пройдет погашение выпуска ОФЗ 26229 на 450 млрд руб., и флоатеры, по мнению эксперта банка, выглядят наиболее приоритетным инструментом для рефинансирования, позволив сохранить дюрацию портфелей госбумаг неизменной (в отличие от покупки длинных ОФЗ-ПД).

"Инвесторы уже давно ждали от Минфина размещение бумаг с плавающим купоном, что снимет давление с кривой ОФЗ-ПД после увеличения программы заимствований на 4 квартал 2025 года, - отмечает Грицкевич. - На этом фоне индекс RGBI во вторник продолжил восстановление, достигнув 117 пунктов - коррекция индекса с максимумов августа (122 пункта) уже нивелирована практически на половину. По-прежнему ожидаем достижение уровня 118 пунктов до декабрьского заседания ЦБ при завершении этого года в диапазоне 118-120 пунктов".

