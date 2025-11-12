Рубль утром слегка снизился по отношению к юаню вслед за дешевеющей нефтью

Москва. 12 ноября. Китайский юань слегка подрос на Московской бирже утром в среду, рубль дешевеет на биржевых торгах 12 ноября вслед за снижающимися ценами на нефть.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,347 руб. (+0,85 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 6,6 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Мировые цены на нефть умеренно снижаются утром в среду в ожидании отчетов ОПЕК и Международного энергетического агентства (МЭА). Стоимость январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:01 мск снижается на 0,4%, до $64,90 за баррель. Во вторник контракт подорожал на 1,72%, до $65,16 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи опустились к этому времени на 0,41%, до $60,79 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов увеличилась на 1,51%, до $61,04 за баррель.

Поддержку ценам на нефть накануне оказал рост стоимости продуктов нефтепереработки на опасениях их дефицита, в том числе из-за санкций против России. "Можно предположить, что без сильной поддержки со стороны рынка нефтепродуктов цены на нефть сейчас были бы ниже", - написал Тамаш Варга из PVM.

Теперь внимание нефтяного рынка постепенно переключается на ежемесячный отчет ОПЕК и ежегодный прогноз МЭА, которые будут опубликованы в среду. "Вероятно, эти отчеты отразят достаточный уровень предложения на глобальном рынке нефти и увеличение структурного излишка, - отметил Роберт Ренни из Westpac Bank Corp. - В то же время потенциал к краткосрочному росту котировок сохраняется по мере того, как Европа старается вытеснить "ЛУКОЙЛ" (MOEX: LKOH) из своих государственных энергетических систем".

Страны ОПЕК+ с начала года нарастили добычу примерно на 2 млн баррелей в сутки. МЭА уже спрогнозировало, что это может привести к рекордному излишку предложения нефти на рынке в следующем году.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил накануне, что Москва готова к возобновлению разговора с Вашингтоном о подготовке саммита РФ и США. "Готовы также обсуждать с американскими коллегами возобновление подготовительной работы к предложенному ими саммиту России и Соединенных Штатов", - сказал Лавров в интервью российским СМИ.

По словам министра, для России Будапешт - предпочтительное возможное место встречи лидеров РФ и США, "если и когда американские коллеги возобновят свое предложение и будут готовы начать подготовку к встрече в верхах, чтобы она действительно завершилась результативно".

"Курс пары "юань/рубль", вероятно, сохранит позиции в верхней половине торгового диапазона 11,0-11,5 руб. за юань в среду в отсутствие поводов для существенного движения национальной валюты", - полагает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ (MOEX: PSKB) Богдан Зварич. Юань при этом может попытаться отыграть потери вторника и сделать шаг к отметке 11,5 руб. за юань, выступающей ближайшим сопротивлением, отмечает Зварич.

"На внутреннем валютном рынке рубль, вероятно, останется стабильным в пределах 81-82 руб./$1, в то время как инвесторы будут следить за размещениями ОФЗ и поведением экспортеров перед 21 ноября. До конца недели возможен небольшой рост интереса к долговым бумагам. В целом среда обещает пройти в режиме ожидания - без внешних шоков, но с растущим вниманием к фискальной политике и динамике внутреннего спроса", - считает директор по стратегии ИК "Финам" Ярослав Кабаков.