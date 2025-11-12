Dow Jones обновил рекорд

Индекс Dow Jones во вторник обновил рекорд, Nasdaq снизился. Рынки акций стран АТР движутся разнонаправленно в среду. Нефть умеренно дешевеет в среду утром, Brent торгуется у $64,93 за баррель.

Американские фондовые индексы завершили торги во вторник без единой динамики.

Dow Jones обновил исторический максимум, S&P 500 тоже вырос, тогда как значение Nasdaq Composite уменьшилось вслед за снижением котировок акций технологических компаний.

Ожидания скорого завершения шатдауна способствовали росту бумаг фармацевтических компаний, включая Merck & Co. (SPB: MRK) - на 4,8%, Amgen (SPB: AMGN) - на 4,6% и Johnson & Johnson (SPB: JNJ) - на 2,9%. Они стали лидерами подъема среди компонентов Dow Jones вместе с производителем спортивной продукции Nike Inc. (SPB: NKE), стоимость которого повысилась на 3,9%.

Акции других фармкомпаний также существенно подорожали, в том числе Moderna Inc. (SPB: MRNA) - на 6,7%, Pfizer Inc. (SPB: PFE) - на 4,6%.

Цена бумаг еще одного представителя данной отрасли - Eli Lilly (SPB: LLY) & Co. - увеличилась на 2,3% и достигла рекорда. Его рыночная стоимость сейчас составляет почти $935 млрд, то есть Eli Lilly может стать десятой компанией в США с капитализацией выше $1 трлн, отмечает MarketWatch.

Котировки бумаг Paramount Skydance Corp. взлетели почти на 11%. Медиакомпания в третьем квартале получила выручку хуже ожиданий рынка, однако дала хороший прогноз и объявила о мерах по дальнейшему сокращению расходов.

Сланцевый производитель нефти Occidental Petroleum в июле-сентябре получил прибыль без учета разовых факторов выше консенсус-прогноза опрошенных FactSet экспертов. Стоимость бумаг компании выросла на 3,7%.

Акций Apple Inc. (SPB: AAPL) подорожали на 2,2%, FedEx Corp. (SPB: FDX) - на 5,5%, Boeing Co. (SPB: BA) - на 0,2%, International Business Machines (SPB: IBM) - на 1,5%, Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) - на 0,3%, Alphabet Inc. (SPB: GOOG) и Chevron Corp. (SPB: CVX) - на 0,4%, Microsoft Corp. (SPB: MSFT) - на 0,5%.

Между тем давление на технологический сектор оказала новость о том, что японская SoftBank Group Corp. полностью вышла из капитала Nvidia Corp. (SPB: NVDA), продав в октябре оставшиеся 32,1 млн акций чипмейкера за $5,83 млрд.

Цена бумаг Nvidia снизилась на 3%, Broadcom (SPB: AVGO) - на 1,8%, Intel Corp. (SPB: INTC) - на 1,5%, Advanced Micro Devices (SPB: AMD) - на 2,7%, Micron Technology Inc. - на 4,8%, Lam Research Corp. - на 4,3%, Texas Instruments Inc. - на 0,5%, Oracle Corp. (SPB: ORCL) - на 1,9%, Super Micro Computer Inc. - на 3,4%.

Акции Applied Materials (SPB: AMAT) подешевели на 2,7% (до $228,7) несмотря на то, что аналитики Stifel подняли прогнозную цену для них до $250 с $215.

Котировки бумаг Tesla (SPB: TSLA) уменьшились на 1,3%, Caterpillar (SPB: CAT) и Cisco Systems Inc. (SPB: CSCO) - на 0,5%, Coinbase Global (SPB: COIN) - на 4,4%.

Dow Jones Industrial Average во вторник вырос на 559,33 пункта (на 1,18%) и достиг 47927,96 пункта.

Значение Standard & Poor''s 500 по итогам торгов увеличилось на 0,21 пункта (на 0,21%) - до 6846,61 пункта.

В то же время индекс Nasdaq Composite опустился на 58,87 пункта (на 0,25%) и завершил сессию на отметке 23468,3 пункта.

Рынки акций крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) не показывают единой динамики на торгах в среду, инвесторы оценивают статданные, отчеты компаний и другие новости.

Китайский индекс Shanghai Composite теряет 0,1%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,6%.

Власти Китая предпримут ряд шагов для стимулирования частных инвестиций, пишет China Daily.

В частности, они обещают нарастить поддержку, улучшить каналы финансирования и расширить доступ к рынку для частных предприятий с целью привлечения их к участию в крупных проектах в ключевых отраслях, таких как инфраструктура и энергетика.

Список лидеров роста в составе Hang Seng возглавляют бумаги Sun Hung Kai Properties, дорожающие на 4,2%.

Рыночная стоимость China Resources Mixc Lifestyle Services повышается на 3,9%, WH Group - на 3,8%, JD Health International и Midea Group - на 3,7%.

Капитализация Xinyi Solar Holdings уменьшается на 6,6%, Pop Mart International - на 3,7%, Xinyi Glass Holdings - на 3,2%, Alibaba (SPB: BABA) - на 3%, Baidu Inc. (SPB: BIDU) - на 2,7%.

Акции Xiaomi (SPB: 1810) прибавляют в цене 2,1%. Компания продала в Китае в октябре 48,65 тыс. электромобилей, в том числе 33,66 тыс. машин модели YU7, по данным Китайской ассоциации автопроизводителей (CAAM). Продажи YU7 впервые превзошли реализацию Model Y американской Tesla (SPB: TSLA), продавшей в КНР в минувшем месяце 26,01 тыс. электромобилей.

Значение японского Nikkei 225 увеличивается на 0,3%.

Индекс Reuters Tankan для обрабатывающей промышленности Японии в ноябре вырос до 17 пунктов с 8 пунктов месяцем ранее. Индикатор обновил максимум с января 2022 года.

Существеннее всех в составе Nikkei 225 прибавляют в цене бумаги улучшившей годовые прогнозы Mitsui Kinzoku (+20,7%).

Рыночная стоимость JGC Holdings увеличивается на 10,2%, NEXON - на 5,8%, Ajinomoto - на 6,1%, Kirin Holdings - на 6,6%.

Цена бумаг Sumco уменьшается на 20,1% на слабой отчетности, Kajima - на 4,4%, Sharp - на 4,2%, Hino Motors - на 3,7%, Kikkoman - на 3,2%.

SoftBank Group теряет 3% капитализации, несмотря на сильную отчетность. Компания сообщила, что продала оставшиеся акции Nvidia за $5,83 млрд и в декабре вложит в OpenAI еще $22,5 млрд.

Значение южнокорейского индекса Kospi повышается на 1%.

Безработица в Южной Корее в октябре выросла до 2,6% с 2,5% месяцем ранее, согласно официальным данным.

Котировки акций Hyundai Motor растут на 2,6%, Posco - на 5,3%, Korean Air Lines - на 1,8%.

Цена бумаг SoftBankSamsung Electronics уходит вниз на 0,1%.

Австралийский S&P/ASX 200 потерял 0,2%.

Westpac сократил рыночную стоимость на 0,5%.

Капитализация BHP выросла на 0,6%, Rio Tinto - на 2,3%.

Цены на нефть слабо снижаются утром в среду в ожидании отчетов ОПЕК и Международного энергетического агентства (МЭА).

Стоимость январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:13 мск снижается на $0,23 (0,35%), до $64,93 за баррель. Во вторник контракт подорожал на $1,1 (1,72%), до $65,16 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились к этому времени на $0,23 (0,38%), до $60,81 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов увеличилась на $0,91 (1,51%), до $61,04 за баррель.

Поддержку ценам на нефть накануне оказал рост стоимости продуктов нефтепереработки на опасениях их дефицита, в том числе из-за санкций против России.

"Можно предположить, что без сильной поддержки со стороны рынка нефтепродуктов цены на нефть сейчас были бы ниже", - написал Тамаш Варга из PVM.

Теперь внимание рынка постепенно переключается на ежемесячный отчет ОПЕК и ежегодный прогноз МЭА, которые будут опубликованы в среду.

"Вероятно, эти отчеты отразят достаточный уровень предложения на глобальном рынке нефти и увеличение структурного излишка, - отметил Роберт Ренни из Westpac Bank Corp. - В то же время потенциал к краткосрочному росту котировок сохраняется по мере того, как Европа старается вытеснить "ЛУКОЙЛ" (MOEX: LKOH) из своих государственных энергетических систем".

Страны ОПЕК+ с начала года нарастили добычу примерно на 2 млн баррелей в сутки. МЭА уже спрогнозировало, что это может привести к рекордному излишку предложения нефти на рынке на рынке в следующем году.