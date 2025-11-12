Цены рублевых корпбондов в среду не продемонстрируют яркой динамики на фоне влияния противоречивых факторов

Москва. 12 ноября. Котировки рублевых корпоблигаций в среду, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, в том числе сохраняющихся геополитических и санкционных рисков, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил накануне, что Москва готова к возобновлению разговора с Вашингтоном о подготовке саммита РФ и США. "Готовы также обсуждать с американскими коллегами возобновление подготовительной работы к предложенному ими саммиту России и Соединенных Штатов", - сказал Лавров в интервью российским СМИ.

По словам министра, для России Будапешт - предпочтительное возможное место встречи лидеров РФ и США, "если и когда американские коллеги возобновят свое предложение и будут готовы начать подготовку к встрече в верхах, чтобы она действительно завершилась результативно".

Американские фондовые индексы завершили торги во вторник без единой динамики. Dow Jones обновил исторический максимум, S&P 500 тоже вырос, тогда как значение Nasdaq Composite уменьшилось вслед за снижением котировок акций технологических компаний. Ожидания скорого завершения шатдауна в США способствовали росту бумаг фармацевтических компаний.

Рынки акций крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) не показывают единой динамики на торгах в среду, инвесторы оценивают статданные, отчеты компаний и другие новости. Китайский индекс Shanghai Composite теряет 0,1%, в то время как гонконгский Hang Seng прибавляет 0,6%. Значение японского Nikkei 225 увеличивается на 0,3%. Значение южнокорейского индекса Kospi повышается на 1%. Австралийский S&P/ASX 200 опускается на 0,2%.

Мировые цены на нефть умеренно снижаются утром в среду в ожидании отчетов ОПЕК и Международного энергетического агентства (МЭА). Стоимость январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск снижается на 0,35%, до $64,93 за баррель. Во вторник контракт подорожал на 1,72%, до $65,16 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи опустились к этому времени на 0,36%, до $60,82 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов увеличилась на 1,51%, до $61,04 за баррель.

Поддержку ценам на нефть накануне оказал рост стоимости продуктов нефтепереработки на опасениях их дефицита, в том числе из-за санкций против России. "Можно предположить, что без сильной поддержки со стороны рынка нефтепродуктов цены на нефть сейчас были бы ниже", - написал Тамаш Варга из PVM.

Теперь внимание нефтяного рынка постепенно переключается на ежемесячный отчет ОПЕК и ежегодный прогноз МЭА, которые будут опубликованы в среду. "Вероятно, эти отчеты отразят достаточный уровень предложения на глобальном рынке нефти и увеличение структурного излишка, - отметил Роберт Ренни из Westpac Bank Corp. - В то же время потенциал к краткосрочному росту котировок сохраняется по мере того, как Европа старается вытеснить "ЛУКОЙЛ" (MOEX: LKOH) из своих государственных энергетических систем".

Страны ОПЕК+ с начала года нарастили добычу примерно на 2 млн баррелей в сутки. МЭА уже спрогнозировало, что это может привести к рекордному излишку предложения нефти на рынке в следующем году.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник выросла в 1,3 раза относительно предыдущего торгового дня и оказалась выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Мосбирже составил 20,176 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 13,196 млрд рублей. При этом котировки большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали умеренно позитивную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 11 ноября вырос на 0,13% и составил 118,11 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,16%, поднявшись до 1184,27 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Автодор-003Р-02" (+0,67%), "Транснефть-001Р-13" (+0,54%), "Газпромбанк-001Р-17Р" (+0,46%) и "АФК Система-1P-21" (+0,43%), а в лидерах снижения - облигации "РЖД-001P-04R" (-0,52%), "ГК Самолет БО-П11" (-0,39%) и "ГТЛК-001Р-08" (-0,14%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Альфа-банк установил ставку 1-го купона 7-летних субординированных облигаций серии T2-CR-04 объемом 10 млрд рублей на уровне 20,1% годовых. Сбор заявок на выпуск прошел 11 ноября. Техразмещение пройдет 13 ноября среди квалифицированных инвесторов. Номинал одной облигации - 100 млн рублей.

АО "Первый контейнерный терминал" (OKPO code: 48962205) (ПКТ) установило ориентир доходности 4-летних облигаций серии 002Р-01 планируемым объемом 7,5 млрд рублей на уровне не выше значения кривой бескупонной доходности (КБД) Московской биржи на сроке 4 года плюс 250 базисных пунктов. По выпуску будут выплачиваться фиксированные квартальные купоны. Сбор заявок на выпуск пройдет 17 ноября с 11:00 до 15:00 мск. Техразмещение запланировано на 20 ноября. Минимальная сумма заявки на покупку биржевых облигаций при первичном размещении - 1,4 млн рублей. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

СФО "СБ Секьюритизация 3" с 10:00 мск 11 ноября до 15:00 мск 27 ноября проводит сбор заявок на выпуск облигаций с залоговым обеспечением класса А1 объемом до 20 млрд рублей. Оригинатор размещения - Сбербанк (MOEX: SBER), портфель секьюритизации - необеспеченные потребительские кредиты, предоставленные физлицам. Ориентир ставки 1-го купона - около 16,5% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне около 17,77% годовых. Длительность 1-го купона составит 59 дней, остальные купоны - ежемесячные (купоны выплачиваются 26 числа каждого месяца, начиная с 26 января 2026 года). Дата погашения займа - 26 октября 2034 года (срок обращения - около 9 лет) с амортизацией. Прогнозируемая дата полного погашения - 26 июля 2028 года. Техразмещение бондов класса А1, а также класса Б1 объемом до 6 млрд рублей запланировано на 28 ноября. Потенциальным приобретателем облигаций класса Б1 является Сбербанк.

ООО "Балтийский лизинг" (OKPO code: 50875927) 25 ноября планирует провести сбор заявок на 3-летние облигации серии БО-П20 объемом не менее 3 млрд рублей. Ориентир ставки ежемесячного фиксированного купона - не более 19% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне не более 20,75% годовых. По займу предусмотрена амортизация: по 33% от номинала будет погашено в даты окончания 12-го и 24-го купонов, в результате индикативная дюрация составит около 1,6 года. Техразмещение запланировано на 28 ноября. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

АФК "Система" (MOEX: AFKS) установила ставку 12-13-го купонов облигаций серии 001Р-13 на уровне 16% годовых. Десятилетний выпуск объемом 15 млрд рублей был размещен в мае 2020 года по ставке полугодового купона 6,6% годовых.

ПАО "НГК "Славнефть" установило ставку 17-26-го купонов облигаций серии 002Р-03 на уровне 16,65% годовых. Десятилетний выпуск на 15 млрд рублей был размещен в ноябре 2021 года по ставке квартального купона 8,99% годовых до оферты с исполнением 21 ноября 2025 года. Период приема заявок на приобретение бумаг пройдет с 12 по 18 ноября.