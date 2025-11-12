Курс рубля, вероятно, останется в верхней половине диапазона 11-11,5 руб./юань в среду - ПСБ

Курс пары юань/рубль, вероятно, сохранит позиции в верхней половине торгового диапазона 11-11,5 руб. за юань в среду в отсутствие поводов для существенного движения национальной валюты, полагает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич.

Юань при этом может попытаться отыграть потери вторника и сделать шаг к отметке 11,5 руб. за юань, выступающей ближайшим сопротивлением, указывает эксперт в комментарии.

