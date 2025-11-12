"ВТБ Моя Аналитика" нейтрально оценивает акции Аэрофлота

"ВТБ Моя Аналитика" придерживается нейтральной оценки перспектив цены акций "Аэрофлота", сообщается в комментарии аналитиков телеграм-канала.

Эмитент опубликовал операционные показатели за октябрь 2025 года.

"Снижение пассажиропотока в октябре в сравнении с прошлым годом оказалось не таким значительным, как в третьем квартале. Кроме того, увеличился пассажирооборот благодаря росту на международных линиях. Таким образом, ситуация, вызванная ограничением работы аэропортов, улучшилась. Однако драйверов для значительного роста операционных показателей мы не видим. Придерживаемся нейтрального взгляда на бумагу", - указывают эксперты.

