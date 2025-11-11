Рынок акций РФ во вторник умеренно подрос вслед за нефтью, просели бумаги Озона после возобновления торгов

Москва. 11 ноября. Российский рынок акций во вторник умеренно подрос на фоне локального геополитического новостного затишья и подорожавшей нефти (фьючерс на Brent поднялся к $65 за баррель). Индекс МосБиржи превысил 2566 пунктов; подешевели бумаги МКПАО "Озон" (-3,1%) после возобновления торгов на бирже, причем акции лидировали по оборотам.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2566,17 пункта (+0,3%), индекс РТС из-за ослабления рубля просел до 993,65 пункта (-0,1%); лидировали в росте акции "ММК" (MOEX: MAGN) (+3,8%), МКПАО "Хэдхантер" (SPB: HEAD) (+2,8%), Совкомбанка (MOEX: SVCB) (+2,7%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 12 ноября, составил 81,3562 руб. (+34,3 копейки).

Подорожали также акции "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+2,6%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+2,4%), "ВК" (MOEX: VKCO) (+1,3%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+1%), "Полюса" (MOEX: PLZL) (+1%), "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (+0,9%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,8%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,7%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,7% и +0,6% "префы"), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,5%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,4%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,4%), "Русала" (MOEX: RUAL) (+0,4%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,3%), "Т-Технологии" (MOEX: T) (+0,3%), "префы" Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,2%), бумаги "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,2%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,1%).

Пассажиропоток группы "Аэрофлот" в октябре 2025 года снизился на 0,8% в сравнении с тем же месяцем прошлого года, до 4,7 млн человек, сообщила компания.

Подешевели акции ПАО "Группа Позитив" (MOEX: POSI) (-4,2%), "Группы компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (-2,8%), "Яндекса" (MOEX: YDEX) (-0,8%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,3%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,3%).

Чистая прибыль ПАО "Юнипро" (MOEX: UPRO) (-0,4%) по РСБУ в январе-сентябре этого года составила 28,49 млрд руб. после 31,6 млрд руб. годом ранее, сообщается в отчетности компании. Таким образом, показатель снизился на 9,8%.

Во вторник на Мосбирже возобновились торги акциями МКПАО "Озон" после редомициляции в САР Калининградской области. Цена акций "Озона" утром падала до 3810 рублей (-7,9% к уровню 22 сентября, когда торги были приостановлены), но к вечеру отскочила до 4006,5 рубля (-3,1%); объем торгов превысил 17,767 млрд рублей.

Также во вторник стартовала программа buyback "Озона" с целью поддержания программы долгосрочной мотивации сотрудников (бюджет buyback до конца 2026 года составит до 25 млрд рублей).

Москва готова к возобновлению разговора с Вашингтоном о подготовке саммита РФ и США, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. "Готовы также обсуждать с американскими коллегами возобновление подготовительной работы к предложенному ими саммиту России и Соединенных Штатов", - сказал Лавров в интервью российским СМИ.

По словам министра, для России Будапешт - предпочтительное возможное место встречи лидеров РФ и США, "если и когда американские коллеги возобновят свое предложение и будут готовы начать подготовку к встрече в верхах, чтобы она действительно завершилась результативно".

Американский президент Дональд Трамп заявил, что власти Индии сократили импорт нефти из РФ, поэтому США в будущем планируют уменьшить пошлины на индийские товары. "Они снизили этот импорт, и поэтому в какой-то момент мы снизим пошлины", - сказал он журналистам в Белом доме.

Трамп напомнил, что "в настоящее время они платят высокие пошлины из-за ситуации с российской нефтью". Администрация Трампа ранее ввела серию высоких пошлин на товары из Индии, мотивировав это в том числе тем, что Дели покупает много нефти у РФ.

Как отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев, индекс МосБиржи умеренно подрос, позитивным фактором выступила подорожавшая нефть. В США, судя по всему, приближается конец шатдауна правительства - это позитивно для мировых рисковых активов.

Вместе с тем стало известно, что Китай разрабатывает систему экспорта редкоземельных металлов, которая может ограничить доступ для некоторых американских компаний. Это может возобновить торговую напряженность между КНР и США. В среду состоится публикация месячного отчета ОПЕК по рынку нефти, Росстат опубликует данные об оценке индекса потребительских цен с 6 по 10 ноября, Сбербанк представит финансовые результаты по РСБУ за октябрь, "Ростелеком" (MOEX: RTKM) - предварительный финансовый отчет по МСФО за III квартал, "Татнефть" проведет заседание совета директоров, в повестке вопрос дивидендов за 9 месяцев.

"Ожидаем продолжения движения индекса МосБиржи в пределах 2500-2600 пунктов", - заключил Шепелев.

По оценке портфельного управляющего УК "Первая" Максима Федосова, индекс МосБиржи немного продвинулся к уровню сопротивления 2600 пунктов, но рынку акций РФ не хватает драйверов для уверенного роста.

После перерыва в связи с редомициляцией акции Ozon (MOEX: OZON) стартовали снижением котировок почти на 8% из-за навеса предложения. Однако ранее компания представила ряд позитивных новостей, которые оказали поддержку бумагам. Так, в пятницу Ozon объявил о намерении выплатить первые дивиденды (размер выплат за 9 месяцев 2025 года составит 143,55 руб. на акцию - доходность около 3,5% по текущим ценам). В понедельник в компании представили сильные финансовые результаты по МСФО за III квартал 2025 года и сообщили о байбэке до конца 2026 года с целью поддержания программы долгосрочной мотивации сотрудников.

В акциях "ЛУКОЙЛа" отмечается высокая волатильность. Накануне стало известно, что на фоне санкций компания не может продолжать работу на иракском нефтяном месторождении "Западная Курна-2", отметил эксперт.

По словам аналитика ФГ "Финам" Максима Абрамова, небольшую поддержку рынку акций РФ оказали новости о том, что Минфин РФ не поддержал законопроект о налоге на сверхприбыль банков, что улучшило настроение в финансовом секторе. Некоторую поддержку также оказало сообщение о принятии Госдумой закона, освобождающего от НДС выплату процентов по вкладам в драгоценных металлах.

Индекс МосБиржи после отката от уровня сопротивления 2600 пунктов перешел в фазу консолидации в диапазоне 2500-2600 пунктов. При усилении давления со стороны продавцов не исключено движение к уровню поддержки в районе 2500 пунктов, считает Абрамов.

Как отмечает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ (MOEX: PSKB) Богдан Зварич, главным аутсайдером с начала недели стали бумаги "ЛУКОЙЛа" на фоне объявления компанией о форс-мажорных обстоятельствах на иракском нефтяном месторождении "Западная Курна-2". Эта новость в целом ожидаемая и для бумаг "ЛУКОЙЛа" умеренно негативная, влияние данного фактора на EBITDA компании составит не более 3%, считает эксперт.

Сейчас на первом плане у "ЛУКОЙЛа" продажа НПЗ в Болгарии и Румынии. В отсутствие факторов, способных поддержать покупки в российских акциях, вероятны дальнейшие попытки тестирования индексом МосБиржи локальной поддержки на уровне 2560 пунктов. Уход под данную отметку может спровоцировать закрытие краткосрочных длинных позиций по "стопам", что будет способствовать откату рынка в район 2500 пунктов. "Среднесрочно продолжаем смотреть на рынок осторожно, видя риски ухода индекса МосБиржи под октябрьские минимумы", - считает Зварич.

В Азии во вторник преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,1%, австралийский индекс ASX Australia - на 0,1%, южнокорейский Kospi подрос на 0,8%, китайский Shanghai Composite просел на 0,4%, гонконгский Hang Seng подрос на 0,2%), растет Европа (индексы DAX, CAC 40, FTSE прибавляют 0,5-0,7%), нет единого вектора в США (индексы акций к 18:50 МСК изменились на 0,3-0,8%).

Сенат США одобрил временный законопроект, возобновляющий финансирование правительства, и теперь он поступит на рассмотрение Палаты представителей, которая может принять его уже в среду. Законопроект предусматривает выделение средств на ретроактивную оплату чиновникам правительственных ведомств, отправленным в неоплачиваемый отпуск во время шатдауна, финансирование продовольственных талонов до конца 2026 финансового года (30 сентября). Шатдаун в США продолжается 41 день подряд и уже побил рекорд по длительности.

Кроме того, власти США и Китая на год приостановили действие взаимных портовых сборов, которые стали одним из основных раздражителей в торговом споре двух стран.

Министерство торговли КНР приостанавливает на год действие ряда ограничений на экспорт в США критически важного минерального сырья, применяемого в оборонной, полупроводниковой и других высокотехнологичных отраслях, сообщил телеканал CNBC со ссылкой на заявление Минторга. Ограничения были введены 9 октября и в числе прочего касались некоторых редкоземельных металлов (РЗМ), материалов для литиевых аккумуляторов и технологий обработки.

В рамках недавно заключенной торговой сделки с Китаем США согласились снизить пошлины на импорт из Китая на 10 процентных пунктов и приостановить действие введенных президентом Дональдом Трампом "зеркальных" пошлин до 10 ноября 2026 года.

На нефтяном рынке вечером во вторник цены растут в ожидании завершения шатдауна в США и на фоне увеличения стоимости продуктов нефтепереработки на опасениях их дефицита.

Стоимость январских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $64,91 за баррель (+1,3% и +0,7% накануне), декабрьская цена фьючерса на WTI - $60,92 за баррель (+1,3% и +0,6% в понедельник).

Возобновление работы правительства США может поддержать спрос на топливо в экономике в целом и авиатопливо в частности. Ранее в стране было отменено множество авиарейсов из-за нехватки диспетчеров.

На этой неделе инвесторы ждут докладов Международного энергетического агентства (МЭА) и ОПЕК по нефтяному рынку.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции "ЭсЭфАй" (MOEX: SFIN) (+6,3%), ПАО "НоваБев Групп" (MOEX: BELU) (+5,2%), "Фикс Прайс" (MOEX: FIXR) (+4,2%), ПАО "Россети Волга" (MOEX: MRKV) (+3,2%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (+2,9%), ПАО "Россети Урал" (MOEX: MRKU) (+2,6%), ПАО "Россети Центр и Приволжье" (MOEX: MRKP) (+2,1%).

Совет директоров "X5" (MOEX: X5) (+0,3%) 12 ноября проведет заседание, на котором будут рассмотрены вопросы о рекомендациях по дивидендам за 9 месяцев 2025 года и проведении внеочередного собрания акционеров, сообщила компания.

Подешевели акции ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" (MOEX: MRSB) (-3,6%), "префы" ПАО "Пермэнергосбыт" (MOEX: PMSB) (-2,8%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 40,07 млрд рублей (из них 6,04 млрд рублей пришлось на акции "ЛУКОЙЛа", 5,91 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 3,48 млрд рублей на акции "Газпрома").