Рубль к вечеру вторника смог выйти в небольшой плюс в паре с юанем благодаря растущей нефти
ВВП РФ в январе-сентябре вырос на 1%
Рост ВВП РФ в сентябре, по оценке Минэкономразвития, ускорился до 0,9% в годовом сравнении после повышения на 0,4% в августе и в июле. За январь-сентябрь экономика РФ выросла на 1,0%. В 3-м квартале рост ВВП замедлился до 0,6% с 1,1% во 2-м квартале
 
В январе-октябре дефицит бюджета РФ составил 1,9% ВВП
Федеральный бюджет РФ в январе-октябре 2025 года, по предварительным данным, был исполнен с дефицитом 4,19 трлн рублей, или 1,9% ВВП, сообщил Минфин. Законом о бюджете на текущий год был запланирован дефицит в размере 1,173 трлн рублей, или 0,5%...
 
Подход к расчету налога на имущество организаций могут изменить
Правительство предложило изменить подход к расчету налога на имущество организаций, которые владеют едиными недвижимыми комплексами (ЕНК, совокупность объединенных единым назначением зданий и сооружений, а также объекты, связанные с технологическим...
 
Реальная зарплата россиян в 2026 году вырастет на 2,7%
В следующем году номинальная зарплата вырастет на 8,4%, при этом реальная (то есть с учетом инфляции) - только на 2,7%. Это следует из результатов октябрьского макроэкономического опроса ЦБ, пишут "Известия". Для расчета регулятор использовал ответы...
 
11 ноября 2025 года 19:30

Рубль к вечеру вторника смог выйти в небольшой плюс в паре с юанем благодаря растущей нефти

Москва. 11 ноября. Китайский юань немного подешевел на Московской бирже по итогам торгов во вторник. Рубль, снижавшийся на биржевых торгах в первой половине дня 11 ноября, к вечеру смог выйти в небольшой плюс благодаря растущим ценам на нефть.

Курс юаня в 19:00 мск составил 11,3385 руб., что на 2,5 копейки (или на 0,22%) ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе объединенных данных биржевых торгов и отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ повысил официальный курс доллара на 12 ноября на 34,3 копейки, до 81,3562 руб./$1, и поднял курс евро на 26,67 копейки, до 94,1954 руб./EUR1. Официальный курс китайского юаня при этом увеличился на 6,24 копейки - до 11,413 рубля. Снижение официального курса рубля в основных валютных парах произошло за счет ослабления нацвалюты, наблюдавшегося в первой половине торгов 11 ноября.

Рост мировых цен на нефть усилился вечером во вторник. Поддержку нефтяным котировкам оказывает увеличение стоимости продуктов нефтепереработки на опасениях их дефицита. Стоимость январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск поднимается на 1,37%, до $64,94 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на Нью-Йоркской товарной бирже дорожают на 1,36%, до $60,95 за баррель.

Тамаш Варга из PVM отмечает, что недавние санкции США в отношении ведущих российских нефтяных компаний и экспортеров оказывают давление на экспорт нефтепродуктов. "Можно предположить, что без сильной поддержки со стороны рынка нефтепродуктов цены на нефть сейчас были бы ниже", - написал он.

Кроме того, позитивным фактором для нефтяного рынка стал оптимизм по поводу скорого окончания рекордного по продолжительности шатдауна в США. Как сообщалось, в понедельник американский Сенат одобрил временный законопроект, возобновляющий финансирование правительства. Теперь законопроект поступит на рассмотрение Палаты представителей, которая может принять его в среду. Таким образом, шатдаун может завершиться уже на этой неделе.

Крупнейшие экспортеры в октябре увеличили продажу валюты на 68% - до $8,2 млрд с $4,9 млрд в сентябре, говорится в обзоре рисков финансовых рынков, опубликованном ЦБ РФ в понедельник. Этот показатель в октябре вернулся к среднему уровню продаж 2025 года, после того как у ряда компаний снизилась потребность в накоплении иностранной валюты для погашения обязательств перед кредитными организациями, отмечает Банк России.

Рост объема продаж со стороны экспортеров, а также сохранение спроса на валюту на стабильном уровне со стороны других участников рынка способствовали стабильности рубля в октябре, подчеркивает Банк России. Спрос на валюту со стороны компаний в октябре увеличился до 3,0 трлн рублей с 2,8 трлн рублей в сентябре. Среднемесячный показатель спроса в 2025 году составил 2,5 трлн рублей за счет просадки в апреле-июле текущего года.

Нетто-покупки валюты физическими лицами на биржевом и внебиржевом рынках в октябре существенно выросли и составили 158,6 млрд рублей (рост в 1,8 раза по сравнению с 86,6 млрд рублей в сентябре). Рост покупок валюты в октябре ЦБ объясняет разовыми факторами и спросом со стороны ограниченного круга физлиц, направивших средства на валютные депозиты. Так, объем новых вложений в валютные депозиты физлиц в октябре составил 234 млрд рублей в рублевом эквиваленте из-за операций ряда участников рынка на фоне геополитических рисков. До этого в среднем в месяц в 2025 году этот показатель составлял 20 млрд рублей в рублевом эквиваленте.

"Курс рубля остается достаточно стабильным, что говорит о локальном равновесии между предложением валюты и спросом на нее. Доллар колеблется вблизи отметки 81 руб., а юань торгуется в относительно узком диапазоне - 11,3-11,4 руб.. По данным ЦБ, спрос на валюту в октябре вырос как среди компаний, так и населения, в то же время заметно увеличились и валютные продажи со стороны экспортеров, которым такой вариант получения рублевой ликвидности по-прежнему выгоднее дорогого кредитования. Тем не менее баланс между экспортом и импортом в ближайшие недели будет плавно смещаться в пользу последнего. На объем поступающей в страну экспортной выручки могут влиять озвученные ранее санкционные меры. В частности, под их давлением расширяется дисконт на российскую нефть", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на валютном рынке эксперт "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев.

По мнению аналитика, "в среду и в пятницу внутренний валютный рынок будет оценивать статистику по инфляции за неделю и октябрь соответственно. Охлаждение роста потребительских цен увеличит шансы на еще один небольшой секвестр ключевой ставки в этом году, что было бы умеренно негативно для нацвалюты. На этой неделе сильных движений рубля ждать не стоит; при этом доллар, скорее всего, будет колебаться в пределах 80-83 руб., а китайский юань - 11,2-11,5 руб.".

"Наш базовый сценарий на ближайшие недели предполагает курс пары "доллар/рубль" в коридоре 81-84 руб./$1, а на горизонте до полугода - повышение к 90 руб./$1. Сейчас смотрим, прежде всего, на влияние, которое окажут на курс рубля новые санкции в отношении нефтяников. Сначала ожидаем падения валютной ликвидности, пока "ЛУКОЙЛ" (MOEX: LKOH) и "Роснефть" (MOEX: ROSN) не перенаправят платежи за экспорт, но негативный эффект отчасти смягчится за счет повышения цены нефти", - считают эксперты инвестиционного банка "Синара".

"Своей стабильностью рубль, скорее всего, обязан не связанному с товарным экспортом притоку валюты, а смещению расчетов по импорту на внешний рынок, в результате чего падает спрос на нее на рынке внутреннем. Кроме того, денежные власти в ноябре еще урезают продажи юаней и золота (с эквивалента 9,5 млрд рублей до 9,0 млрд рублей в день), следовательно, немного слабее станет и поддержка, которую рублю оказывают Минфин с Банком России", - отмечают аналитики банка "Синара".

Банк России во вторник, 11 ноября, в рамках аукциона недельного репо разместил 2,31 трлн рублей (при лимите 2,31 трлн рублей и спросе 3,527 трлн рублей) в среднем по ставке 16,52% годовых. На предыдущем аукционе недельного репо, состоявшемся 5 ноября, ЦБ разместил 2,12 трлн рублей (при лимите 2,12 трлн рублей и спросе 3,132 трлн) в среднем по ставке 16,53% годовых.

Кроме того, Банк России во вторник провел аукцион однодневного репо "тонкой настройки", в рамках которого разместил 850 млрд рублей (при лимите 850 млрд рублей и спросе 879,82 млрд рублей) в среднем по ставке 16,51% годовых.

Рублевые ставки межбанковского кредитного рынка (МБК) преимущественно слегка снижаются. Так, согласно расчетам ЦБ РФ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 10 ноября снизилась на 3 базисных пункта - до 16,41% годовых. Срочная версия RUONIA на срок 1 месяц не изменилась по отношению к понедельнику и 11 ноября составила 16,48% годовых, версия RUONIA на срок 3 месяца уменьшилась на 1 базисный пункт - до 17,35% годовых. Срочная версия RUONIA на срок 6 месяцев снизилась на 2 базисных пункта, опустившись до 19,24% годовых.



MOEX$#&: LKOH, ROSN


Опубликовано: /Финмаркет/
 


.
.
