"Финам" повысил рейтинг акций "Магнита" до "покупать" и сохранил целевую цену на уровне 3419 рублей за бумагу, что предполагает потенциал роста на 19%, сообщается в материале аналитика инвесткомпании Магомеда Магомедова.

"В последний месяц бумага обновила минимумы за 3 года, опустившись ниже значений марта 2022 года, когда рынок охватила паника, - отмечает эксперт. - С учетом восстановительного роста финансовых показателей, ожидающегося по итогам года, акции "Магнита" выглядят недооцененными. В связи с сильным расхождением котировок от нашей целевой цены, при отсутствии нового негатива по кейсу, мы повышаем рейтинг акций до "покупать". Для расчета целевой цены использовалась оценка по мультипликаторам P/E и EV/Sales на 2026 год относительно компаний-аналогов из развивающихся стран с учетом 15% странового дисконта".

