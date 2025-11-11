.
Мнения аналитиков
"Финам" повысил рейтинг акций Магнита до "покупать"
11 ноября 2025 года 19:03
"Финам" повысил рейтинг акций Магнита до "покупать"
"Финам" повысил рейтинг акций "Магнита" до "покупать" и сохранил целевую цену на уровне 3419 рублей за бумагу, что предполагает потенциал роста на 19%, сообщается в материале аналитика инвесткомпании Магомеда Магомедова. "В последний месяц бумага обновила минимумы за 3 года, опустившись ниже значений марта 2022 года, когда рынок охватила паника, - отмечает эксперт. - С учетом восстановительного роста финансовых показателей, ожидающегося по итогам года, акции "Магнита" выглядят недооцененными. В связи с сильным расхождением котировок от нашей целевой цены, при отсутствии нового негатива по кейсу, мы повышаем рейтинг акций до "покупать". Для расчета целевой цены использовалась оценка по мультипликаторам P/E и EV/Sales на 2026 год относительно компаний-аналогов из развивающихся стран с учетом 15% странового дисконта". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
Ключевые слова: РОССИЯ-МАГНИТ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
12 ноября 2025 года 18:47
SberCIB Investment Research сохраняет оценку "покупать" для акций МКПАО "Озон" с прогнозной стоимостью на уровне 5900 рублей за штуку, сообщается в комментарии аналитиков. Доля эмитента на рынке онлайн-торговли достигла 26%, число заказов - 668 млн, а база пользователей - 63 млн человек,... читать дальше
.12 ноября 2025 года 18:17
Аналитическая компания "Эйлер" сохраняет прогнозную стоимость акций Positive Technologies на уровне 2100 рублей за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 82%, сообщается в материале Владимира Беспалова, Софьи Астрелиной и Полины Паниной. Результаты эмитента в третьем квартале... читать дальше
.12 ноября 2025 года 17:41
Курс валютной пары доллар/рубль может достичь диапазона 84-86 руб./$1 в перспективе IV квартала текущего года, считает аналитик "Финама" Николай Дудченко. "Принимая во внимание фундаментальную картину, нужно признать, что перспектив для очень существенного ослабления курса российской национальной... читать дальше
.12 ноября 2025 года 17:11
Аналитическая компания "Эйлер" подтверждает позитивную оценку перспектив цены акций Сбербанка, сообщается в материале экспертов. Эмитент опубликовал результаты за десять месяцев 2025 года по РСБУ. Поддержку чистой прибыли оказали рост чистых процентных доходов и сохранение высокой операционной... читать дальше
.12 ноября 2025 года 16:29
Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для акций Сбербанка, сообщается в комментарии старшего аналитика Ольги Найденовой. Эмитент опубликовал пресс-релиз по результатам за октябрь 2025 года по РСБУ. "Прибыль выросла на 11,5% г/г, но снизилась на 0,5% м/м. Темп ее роста по... читать дальше
.12 ноября 2025 года 15:58
"Цифра брокер" сохраняет достаточно позитивную оценку акций МКПАО "Озон" с прогнозной стоимостью на уровне 5200 рублей за штуку на горизонте года, сообщается в материале аналитиков инвестиционной компании. Стратегический переезд эмитента в Россию повысил его инвестиционную привлекательность и... читать дальше
.12 ноября 2025 года 15:31
"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций ПАО "Озон Фармацевтика" с прогнозной стоимостью на уровне 65 рублей за штуку, сообщается в материале аналитика брокера Александра Самуйлова. "Мы проанализировали показатели эмитента за второй квартал 2025 года. Результаты оказались... читать дальше
.12 ноября 2025 года 15:03
Сбербанк продолжает укреплять позиции, показывая стабильный рост прибыли и кредитного портфеля в условиях высокой ставки, отмечается в комментарии аналитиков инвесткомпании "Цифра брокер". Сбер опубликовал результаты отчетности по РПБУ за первые десять месяцев 2025 года: - Чистая прибыль... читать дальше
.12 ноября 2025 года 14:41
Акции Mastercard Inc. по-прежнему интересны для инвестиций, говорится в аналитическом материале инвесткомпании "Финам". Эксперты сохраняют рейтинг бумаг компании на уровне" покупать" с целевой ценой $625,3, что предполагает потенциал роста на 13,3%. "Среди финкомпаний Штатов мы по-прежнему считаем... читать дальше
.12 ноября 2025 года 14:16
"Финам" открыл торговую идею "продавать акции "Инарктики" с целью 448,2 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 8,53%, стоп-приказ: 537,1 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании. Аналитики обращают внимание на... читать дальше
.12 ноября 2025 года 13:48
Акции Сбербанка по-прежнему привлекательны для долгосрочны покупок, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции". "Сбербанк представил позитивный финансовый отчет за октябрь и 10 месяцев 2025 года. В условиях высоких процентных ставок банк продолжил наращивать кредитный портфель и чистую... читать дальше
.12 ноября 2025 года 13:18
Банк ПСБ сохраняет прогнозную цену обыкновенных акций Сбербанка на уровне 383 руб. на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста на 34%, сообщается в комментарии аналитика Дмитрия Грицкевича. Сбербанк в октябре 2025 года заработал 150 млрд руб. (+11,5% к октябрю 2024 года), за 10... читать дальше
.12 ноября 2025 года 12:56
"БКС Мир инвестиций" сохраняет позитивную оценку перспектив акций "Юнипро" и целевую цену на уровне 2,3 рубля за бумагу, что соответствует потенциалу роста на 65%, сообщается в обзоре инвесткомпании. "Юнипро" раскрыла результаты за III квартал по РСБУ. Выручка выросла на 5% относительно... читать дальше
.12 ноября 2025 года 12:21
Акции Сбербанка остаются фаворитами в секторе, говорится в материале "Финама". Аналитики инвесткомпании сохраняют рекомендацию "покупать" для акций банка с целевой ценой 384 рубля для "обычки" и "префов", что предполагает потенциал роста на 29,4% и 31,1% соответственно. "В нынешних сложных... читать дальше
.12 ноября 2025 года 11:55
Банковский сектор РФ сможет продемонстрировать достойный финансовый результат по итогам 2025 года - "Финам"
Российский банковский сектор сможет продемонстрировать достойный финансовый результат по итогам 2025 года благодаря значительному накопленному запасу прочности, говорится в материале аналитиков инвесткомпании "Финам". Эксперты допускают, что на фоне сложной экономической ситуации в РФ последние... читать дальше
