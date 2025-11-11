.
11 ноября 2025 года 18:42
SberCIB повысил прогнозную цену акций Юнайтед Медикал Груп до 1100 руб
SberCIB Investment Research повысил прогнозную цену акций МКПАО "Юнайтед Медикал Груп" с 1150 руб. до 1100 руб. за штуку, сохранив оценку "покупать", сообщается в комментарии аналитиков. Юнайтед Медикал Груп" купила 75% в сети клиник "Семейный доктор". Эта новость не обрадовала инвесторов, которые ждали дивидендов, и акции потеряли 7%. Эксперты SberCIB считают эту сделку стратегически верным шагом. "Сеть "Семейный доктор" - очень качественный актив, - пишут они. - За последние 10 лет среднегодовые темпы роста выручки бизнеса составляли 14%, рентабельность по EBITDA к 2024 году - 28%, а по чистой прибыли - 29%. Стоимость сделки вышла в 17,6 млрд руб., значит, оценка всей компании - 23,5 млрд руб. (показатель EV/EBITDA - 7,9x). И хотя ЮМГ заплатила с более высоким значением мультипликатора, чем у нее самой, это объясняется высоким качеством актива". Аналитики инвестбанка прогнозируют, что в этом году выручка объединенного бизнеса будет выше прежнего прогноза SberCIB на 9%, в 2026 году - на 31%. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-ЮМГ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
.
12 ноября 2025 года 18:47
SberCIB Investment Research сохраняет оценку "покупать" для акций МКПАО "Озон" с прогнозной стоимостью на уровне 5900 рублей за штуку, сообщается в комментарии аналитиков. Доля эмитента на рынке онлайн-торговли достигла 26%, число заказов - 668 млн, а база пользователей - 63 млн человек,... читать дальше
.12 ноября 2025 года 18:17
Аналитическая компания "Эйлер" сохраняет прогнозную стоимость акций Positive Technologies на уровне 2100 рублей за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 82%, сообщается в материале Владимира Беспалова, Софьи Астрелиной и Полины Паниной. Результаты эмитента в третьем квартале... читать дальше
.12 ноября 2025 года 17:41
Курс валютной пары доллар/рубль может достичь диапазона 84-86 руб./$1 в перспективе IV квартала текущего года, считает аналитик "Финама" Николай Дудченко. "Принимая во внимание фундаментальную картину, нужно признать, что перспектив для очень существенного ослабления курса российской национальной... читать дальше
.12 ноября 2025 года 17:11
Аналитическая компания "Эйлер" подтверждает позитивную оценку перспектив цены акций Сбербанка, сообщается в материале экспертов. Эмитент опубликовал результаты за десять месяцев 2025 года по РСБУ. Поддержку чистой прибыли оказали рост чистых процентных доходов и сохранение высокой операционной... читать дальше
.12 ноября 2025 года 16:29
Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для акций Сбербанка, сообщается в комментарии старшего аналитика Ольги Найденовой. Эмитент опубликовал пресс-релиз по результатам за октябрь 2025 года по РСБУ. "Прибыль выросла на 11,5% г/г, но снизилась на 0,5% м/м. Темп ее роста по... читать дальше
.12 ноября 2025 года 15:58
"Цифра брокер" сохраняет достаточно позитивную оценку акций МКПАО "Озон" с прогнозной стоимостью на уровне 5200 рублей за штуку на горизонте года, сообщается в материале аналитиков инвестиционной компании. Стратегический переезд эмитента в Россию повысил его инвестиционную привлекательность и... читать дальше
.12 ноября 2025 года 15:31
"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций ПАО "Озон Фармацевтика" с прогнозной стоимостью на уровне 65 рублей за штуку, сообщается в материале аналитика брокера Александра Самуйлова. "Мы проанализировали показатели эмитента за второй квартал 2025 года. Результаты оказались... читать дальше
.12 ноября 2025 года 15:03
Сбербанк продолжает укреплять позиции, показывая стабильный рост прибыли и кредитного портфеля в условиях высокой ставки, отмечается в комментарии аналитиков инвесткомпании "Цифра брокер". Сбер опубликовал результаты отчетности по РПБУ за первые десять месяцев 2025 года: - Чистая прибыль... читать дальше
.12 ноября 2025 года 14:41
Акции Mastercard Inc. по-прежнему интересны для инвестиций, говорится в аналитическом материале инвесткомпании "Финам". Эксперты сохраняют рейтинг бумаг компании на уровне" покупать" с целевой ценой $625,3, что предполагает потенциал роста на 13,3%. "Среди финкомпаний Штатов мы по-прежнему считаем... читать дальше
.12 ноября 2025 года 14:16
"Финам" открыл торговую идею "продавать акции "Инарктики" с целью 448,2 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 8,53%, стоп-приказ: 537,1 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании. Аналитики обращают внимание на... читать дальше
.12 ноября 2025 года 13:48
Акции Сбербанка по-прежнему привлекательны для долгосрочны покупок, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции". "Сбербанк представил позитивный финансовый отчет за октябрь и 10 месяцев 2025 года. В условиях высоких процентных ставок банк продолжил наращивать кредитный портфель и чистую... читать дальше
.12 ноября 2025 года 13:18
Банк ПСБ сохраняет прогнозную цену обыкновенных акций Сбербанка на уровне 383 руб. на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста на 34%, сообщается в комментарии аналитика Дмитрия Грицкевича. Сбербанк в октябре 2025 года заработал 150 млрд руб. (+11,5% к октябрю 2024 года), за 10... читать дальше
.12 ноября 2025 года 12:56
"БКС Мир инвестиций" сохраняет позитивную оценку перспектив акций "Юнипро" и целевую цену на уровне 2,3 рубля за бумагу, что соответствует потенциалу роста на 65%, сообщается в обзоре инвесткомпании. "Юнипро" раскрыла результаты за III квартал по РСБУ. Выручка выросла на 5% относительно... читать дальше
.12 ноября 2025 года 12:21
Акции Сбербанка остаются фаворитами в секторе, говорится в материале "Финама". Аналитики инвесткомпании сохраняют рекомендацию "покупать" для акций банка с целевой ценой 384 рубля для "обычки" и "префов", что предполагает потенциал роста на 29,4% и 31,1% соответственно. "В нынешних сложных... читать дальше
.12 ноября 2025 года 11:55
Банковский сектор РФ сможет продемонстрировать достойный финансовый результат по итогам 2025 года - "Финам"
Российский банковский сектор сможет продемонстрировать достойный финансовый результат по итогам 2025 года благодаря значительному накопленному запасу прочности, говорится в материале аналитиков инвесткомпании "Финам". Эксперты допускают, что на фоне сложной экономической ситуации в РФ последние... читать дальше
.
.