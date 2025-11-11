Прогнозный диапазон для пары рубль/доллар на ближайшие недели - 81-84 руб./$1 - инвестбанк "Синара"

Прогнозный диапазон для пары рубль/доллар на ближайшие недели составляет 81-84 руб./$1, считают эксперты инвестиционного банка "Синара" Сергей Коныгин и Александр Афонин.

"Наш базовый сценарий на ближайшие недели предполагает курс USD/RUB в коридоре 81-84 руб./$1, а на горизонте до полугода - повышение к 90 руб./$1, - пишут аналитки в комментарии. - Сейчас смотрим прежде всего на воздействие, которое окажут новые санкции в отношении нефтяников: сначала ожидаем падения валютной ликвидности, пока "ЛУКОЙЛ" и "Роснефть" не перенаправят платежи за экспорт, но негативный эффект отчасти смягчится за счет повышения цены нефти".

На взгляд экспертов, своей стабильностью рубль, скорее, обязан не связанному с товарным экспортом притоку валюты, а смещению расчетов по импорту на внешний рынок, в результате чего падает спрос на нее на рынке внутреннем. Кроме того, денежные власти в ноябре еще урезают продажи юаней и золота (с эквивалента 9,5 млрд руб. до 9,0 млрд руб. в день), следовательно, немного слабее станет и поддержка, которую рублю оказывают Минфин с Банком России, полагают Коныгин и Афонин.

