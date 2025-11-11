"Финам" понизил рейтинг акций NextEra Energy до "держать"

"Финам" понизил рейтинг акций NextEra Energy с "покупать" до "держать", сохранив при этом прогнозную стоимость на уровне $88,7 за штуку, что предполагает потенциал роста 4,6%, сообщается в материале аналитика отдела анализа акций инвестиционной компании Максима Абрамова.

"Рост котировок бумаг эмитента во многом обусловлен новостным фоном вокруг стратегического партнерства с Google, а также планами по приобретению Symmetry Energy Solutions. При этом фундаментальные показатели и прогнозы прибыли на ближайшие годы существенно не изменились - мы пока не видим причин для пересмотра цены вверх, - пишет эксперт. - Таким образом, на наш взгляд, текущая рыночная цена уже во многом отражает позитивные ожидания, связанные с недавними новостями, и потенциал дальнейшего роста ограничен".

NextEra Energy - крупнейшая по рыночной стоимости коммунальная компания в США, один из ведущих мировых операторов возобновляемой энергетики.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.