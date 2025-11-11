.
11 ноября 2025 года 17:46
Райффайзенбанк сохраняет прогноз курса на уровне 92 руб./$1 к концу 2025г
Райффайзенбанк сохраняет прогноз курса валютной пары доллар/рубль на уровне 92 руб./$1 к концу текущего года, сообщается в материале аналитиков. ЦБ опубликовал обзор рисков финансовых рынков за октябрь, обновив информацию по индикаторам спроса и предложения валюты на рынке. "Существенных факторов, которые могли бы объяснить крепость рубля, на наш взгляд, не прибавилось. Улучшение в динамике продаж экспортеров произошло, но они повысились лишь до уровней лета. При этом спрос на валюту со стороны нефинансовых компаний даже вырос, обновив максимумы 2025 года. Каких-либо комментариев относительно участников рынка (поведение которых могло оказать заметное влияние на него) дано не было", - отмечают эксперты. Вопрос аргументов для избыточной крепости рубля, по мнению аналитиков Райффайзенбанка, остается открытым. Регулятор по-прежнему называет жесткость денежно-кредитной политики основным фактором. При этом, напомним, что в прошлом году она была даже более жесткой (18-21%), жесткими были и денежно-кредитные условия (доходности 5- и 10-летних ОФЗ находились на уровне текущих значений, а не ниже). Интересно, что даже с учетом высоких ставок в экономике ЦБ также считает рубль слегка перекупленным", - говорится в обзоре аналитиков. Так, в резюме обсуждения последнего решения по ключевой ставке участники дискуссии отмечают, что его избыточная крепость обусловлена: 1) ограничениями на импорт (трудности из-за санкций, требования по локализации в госсекторе); 2) низким спросом на иностранные активы со стороны резидентов из-за санкций; 3) зеркалирующими продажами валюты из ФНБ. "Трудно не согласиться с такими аргументами, но отметим, что первые два фактора действовали и в 2024 году. Зеркалирование операций (в виде отложенных продаж валюты) действительно было запущено лишь в 2025 году и, несомненно, оказывает дополнительную поддержку рублю, но, во-первых, суммарный эффект не столь велик, а во-вторых, на весь декабрь 2024 года Минфин отменил регулярные покупки валюты, что в целом эквивалентно по воздействию на рубль", - пишут эксперты Райффайзенбанка. Стоит отметить, по их мнению, что внешняя торговля пока не ощутила в полной мере эффект от недавно введенных санкций США против "Роснефти" и "ЛУКОЙЛа", которые потенциально негативны для рубля. "Несмотря на устойчивую крепкость рубля, мы по-прежнему ожидаем его ослабления до конца года, наш прогноз в 92 руб./$1 остается в силе", - заключают эксперты в материале банка. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
Ключевые слова: РОССИЯ-РУБЛЬ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ
12 ноября 2025 года 18:47
SberCIB Investment Research сохраняет оценку "покупать" для акций МКПАО "Озон" с прогнозной стоимостью на уровне 5900 рублей за штуку, сообщается в комментарии аналитиков. Доля эмитента на рынке онлайн-торговли достигла 26%, число заказов - 668 млн, а база пользователей - 63 млн человек,... читать дальше
.12 ноября 2025 года 18:17
Аналитическая компания "Эйлер" сохраняет прогнозную стоимость акций Positive Technologies на уровне 2100 рублей за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 82%, сообщается в материале Владимира Беспалова, Софьи Астрелиной и Полины Паниной. Результаты эмитента в третьем квартале... читать дальше
.12 ноября 2025 года 17:41
Курс валютной пары доллар/рубль может достичь диапазона 84-86 руб./$1 в перспективе IV квартала текущего года, считает аналитик "Финама" Николай Дудченко. "Принимая во внимание фундаментальную картину, нужно признать, что перспектив для очень существенного ослабления курса российской национальной... читать дальше
.12 ноября 2025 года 17:11
Аналитическая компания "Эйлер" подтверждает позитивную оценку перспектив цены акций Сбербанка, сообщается в материале экспертов. Эмитент опубликовал результаты за десять месяцев 2025 года по РСБУ. Поддержку чистой прибыли оказали рост чистых процентных доходов и сохранение высокой операционной... читать дальше
.12 ноября 2025 года 16:29
Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для акций Сбербанка, сообщается в комментарии старшего аналитика Ольги Найденовой. Эмитент опубликовал пресс-релиз по результатам за октябрь 2025 года по РСБУ. "Прибыль выросла на 11,5% г/г, но снизилась на 0,5% м/м. Темп ее роста по... читать дальше
.12 ноября 2025 года 15:58
"Цифра брокер" сохраняет достаточно позитивную оценку акций МКПАО "Озон" с прогнозной стоимостью на уровне 5200 рублей за штуку на горизонте года, сообщается в материале аналитиков инвестиционной компании. Стратегический переезд эмитента в Россию повысил его инвестиционную привлекательность и... читать дальше
.12 ноября 2025 года 15:31
"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций ПАО "Озон Фармацевтика" с прогнозной стоимостью на уровне 65 рублей за штуку, сообщается в материале аналитика брокера Александра Самуйлова. "Мы проанализировали показатели эмитента за второй квартал 2025 года. Результаты оказались... читать дальше
.12 ноября 2025 года 15:03
Сбербанк продолжает укреплять позиции, показывая стабильный рост прибыли и кредитного портфеля в условиях высокой ставки, отмечается в комментарии аналитиков инвесткомпании "Цифра брокер". Сбер опубликовал результаты отчетности по РПБУ за первые десять месяцев 2025 года: - Чистая прибыль... читать дальше
.12 ноября 2025 года 14:41
Акции Mastercard Inc. по-прежнему интересны для инвестиций, говорится в аналитическом материале инвесткомпании "Финам". Эксперты сохраняют рейтинг бумаг компании на уровне" покупать" с целевой ценой $625,3, что предполагает потенциал роста на 13,3%. "Среди финкомпаний Штатов мы по-прежнему считаем... читать дальше
.12 ноября 2025 года 14:16
"Финам" открыл торговую идею "продавать акции "Инарктики" с целью 448,2 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 8,53%, стоп-приказ: 537,1 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании. Аналитики обращают внимание на... читать дальше
.12 ноября 2025 года 13:48
Акции Сбербанка по-прежнему привлекательны для долгосрочны покупок, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции". "Сбербанк представил позитивный финансовый отчет за октябрь и 10 месяцев 2025 года. В условиях высоких процентных ставок банк продолжил наращивать кредитный портфель и чистую... читать дальше
.12 ноября 2025 года 13:18
Банк ПСБ сохраняет прогнозную цену обыкновенных акций Сбербанка на уровне 383 руб. на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста на 34%, сообщается в комментарии аналитика Дмитрия Грицкевича. Сбербанк в октябре 2025 года заработал 150 млрд руб. (+11,5% к октябрю 2024 года), за 10... читать дальше
.12 ноября 2025 года 12:56
"БКС Мир инвестиций" сохраняет позитивную оценку перспектив акций "Юнипро" и целевую цену на уровне 2,3 рубля за бумагу, что соответствует потенциалу роста на 65%, сообщается в обзоре инвесткомпании. "Юнипро" раскрыла результаты за III квартал по РСБУ. Выручка выросла на 5% относительно... читать дальше
.12 ноября 2025 года 12:21
Акции Сбербанка остаются фаворитами в секторе, говорится в материале "Финама". Аналитики инвесткомпании сохраняют рекомендацию "покупать" для акций банка с целевой ценой 384 рубля для "обычки" и "префов", что предполагает потенциал роста на 29,4% и 31,1% соответственно. "В нынешних сложных... читать дальше
.12 ноября 2025 года 11:55
Банковский сектор РФ сможет продемонстрировать достойный финансовый результат по итогам 2025 года - "Финам"
Российский банковский сектор сможет продемонстрировать достойный финансовый результат по итогам 2025 года благодаря значительному накопленному запасу прочности, говорится в материале аналитиков инвесткомпании "Финам". Эксперты допускают, что на фоне сложной экономической ситуации в РФ последние... читать дальше
