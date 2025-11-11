Акции Озона - фавориты среди бумаг ТМТ-сектора РФ - Совкомбанк

Акции МКПАО "Озон" являются фаворитами среди бумаг российского ТМТ-сектора, говорится в комментарии аналитика Совкомбанка Дмитрия Трошина.

"Смотрим на инвестиционный кейс эмитента позитивно, компания является нашим главным фаворитом во всем покрытии TMT-сектора. Смещение фокуса с роста на рентабельность, на наш взгляд, улучшает инвестиционную привлекательность, - пишет эксперт. - Однако в ближайшем будущем негативное влияние может оказать вероятное изменение/отмена режима самозанятости , а также замедление темпов роста GMV в результате оттока ряда "селлеров" как из за налоговых инициатив правительства, так и повышенных комиссий маркетплейсов".

