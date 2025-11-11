ПСБ сохраняет прогноз курса рубля на уровне 12-12,2 руб./юань на конец 2025г

Банк ПСБ сохраняет прогноз постепенного смещения курса валютной пары юань/рубль в диапазон 11,5-12 руб. за юань и таргет на конец текущего года в районе 12-12,2 руб. за юань, сообщается в комментарии аналитика Дениса Попова.

"Активность на внутреннем валютном рынке заметно выросла, однако это не привело к его разбалансировке. Триггером роста активности, по всей видимости, стала комбинация сезонных и геополитических факторов. По нашим оценкам, до конца года не стоит рассчитывать на заметное снижение активности импортеров, а вот наращивание предложения иностранной валюты экспортерами может быть под вопросом. Также непонятно, насколько длительным будет повышенный спрос на валюту со стороны ограниченного числа физических лиц, - пишет эксперт. - В таких условиях мы сохраняем прогноз постепенного смещения стоимости юаня в диапазон 11,5-12 рублей и прогнозный таргет на конец года в районе 12-12,2 рублей".

