Совкомбанк сохраняет негативную оценку акций Группы Позитив

Совкомбанк сохраняет негативную оценку перспектив цены акций "Группы Позитив", сообщается в материале аналитика Дмитрия Трошина.

"Компания является самой дорогой компанией в секторе, согласно мультипликатору EV/EBITDAC 2025г. При этом темпы роста сопоставимы с аналогами, уровни рентабельностей по EBITDAC и FCF хуже аналогов, а долговая нагрузка самая высокая. Считаем, что текущая премия к медианному мультипликатору по аналогам является необоснованной", - указывает эксперт.

