"Финам" повысил рейтинг акций OmniVision до "покупать"

"Финам" повысил рейтинг акций OmniVision Group с "держать" до "покупать", сохранив при этом прогнозную стоимость на уровне 147,6 юаня (CNY) за штуку, что предполагает потенциал роста 17%, сообщается в материале аналитика Максима Абрамова.

"Акции заметно подешевели в последние недели на фоне потепления в американо-китайских отношениях и определенного ослабления интереса к локальным технологическим историям Китая, - пишет эксперт. - При этом фундаментальные показатели компании, в частности прогноз чистой прибыли на 2025 год, не изменились, поэтому мы пока не видим причин для пересмотра целевой цены и считаем недавнее снижение котировок неоправданным".

OmniVision Group (ранее Will Semiconductor) - китайская бесфабричная полупроводниковая компания, основанная в 2007 году и базирующаяся в Шанхае.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.