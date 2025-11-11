"Солид Брокер" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "Аэрофлота" с целевой ценой 85 рублей за бумагу, говорится в комментарии аналитиков.

Авиаперевозчик представил операционные результаты за октябрь 2025 года:

- Пассажиропоток снизился на 0,8% г/г и составил 4,7 млн человек.

- На внутренних линиях пассажиропоток уменьшился на 3,9%, до 3,4 млн человек, на международных линиях зафиксирован рост на 8,3%, до 1,3 млн пассажиров.

- Занятость кресел увеличилась на 1,2 п.п., до 92,3%.

- Пассажирооборот вырос на 5,1%, предельный пассажирооборот - на 3,7%.

- Количество рейсов снизилось на 2,9%, до 30,2 тыс., из которых 22,8 тыс. пришлось на внутренние рейсы.

"После сентябрьского спада операционные результаты "Аэрофлота" за октябрь показывают умеренное восстановление активности, в первую очередь за счет роста международных перевозок, - отмечают эксперты. - Именно внешние направления стали главным драйвером, компенсировавшим продолжающееся снижение объемов на внутреннем рынке. Внутренний спрос остается под давлением из-за высокой базы и снижения потребительской активности".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.