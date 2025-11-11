"Финам" открыл торговую идею: покупать акции ТГК-14 с целью 0,00644 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции ПАО "ТГК-14" с целью 0,00644 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 17,1%, стоп-приказ: 0,00496 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Аналитики отмечают, что в последней годовой отчетности компания показала рост выручки и прибыли при улучшении рентабельности, а по промежуточным результатам текущего года сохраняет уверенный прирост выручки, хотя чистая прибыль снизилась из-за роста затрат и активной программы модернизации. Размещение допэмиссии акций и выпуск облигаций расширили возможности финансирования инвестпроектов, но увеличили долговую нагрузку и чувствительность к ставкам.

"С технической точки зрения после коррекционного отката цена возобновила рост: разворот завершен, восходящий импульс усиливается, - указывают в "Финаме". - Закрепление над сопротивлением и недавний пробой указывают на ускорение движения к следующей зоне роста. При объеме позиции в 6% и выставлении стоп-заявки на уровне 0,00496 руб., риск на портфель составит 0,59%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,74".

ТГК-14 - региональная энергокомпания, обеспечивающая выработку и поставку электроэнергии и тепла потребителям Забайкальского края и Республики Бурятия.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.