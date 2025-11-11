ПСБ сохраняет прогнозную цену акций Группы Позитив на уровне 1580 руб

Банк ПСБ сохраняет прогнозную цену акций ПАО "Группа Позитив" на уровне 1580 рублей за бумагу на горизонте 12 месяцев, сообщается в комментарии аналитика Екатерины Крыловой.

"Группа Позитив" отчиталась по МСФО за 9 месяцев 2025 года:

- Объем отгрузок: 11,9 млрд руб., +31% г/г;

- Выручка: 10,9 млрд руб., +12% г/г;

- EBITDA: -1,87 млрд руб. против -3,56 млрд руб. за 9 месяцев 2024 г.;

- Чистый убыток: 5,7 млрд руб. против 5,2 млрд руб. за аналогичный период прошлого года;

- Коэффициент долговой нагрузки: 2,56х против 2,97х на конец 2024 года.

"Результаты компании оцениваем как неплохие, но не ударные - этого стоит ждать в сезонно сильном четвертом квартале, - отмечает эксперт банка. - Ключевыми моментами нам видятся следующие:

- жесткий контроль над расходами (оптимизация персонала и трат на маркетинг, поддержку бизнеса и пр.);

- возвращение к целевым темпам роста бизнеса: отгрузки за 2025 год в коридоре 33 - 35 - 38 млрд руб. (+37-58% г/г), возврат по итогам года NIC в область положительных значений (в сентябре впервые с начала года фиксируется прибыль), а с 2026 года выход рентабельности NIC на 30%;

- снижение долговой нагрузки и улучшение структуры долга".

