"Финам" повысил прогнозную цену акций AbbVie до $261,5

"Финам" повысил прогнозную цену акций AbbVie с $224,2 до $261,5 за бумагу на горизонте 12 месяцев, что соответствует потенциалу роста в размере 19,3% и рейтингу "покупать", сообщается в материале аналитика Зарины Саидовой.

"Акции американской биофармкомпании AbbVie с начала года показали рост на 23% с опережением рынка и отрасли, - отмечает эксперт. - Позитивной динамике поспособствовали новые одобрения FDA, хорошие новости по части пайплайна и урегулирование по вопросу об эксклюзивности препарата Rinvoq, позволившее продлить его патентную защиту на 4 года, до 2037 года. Кроме того, финансовые результаты компании за 3К превзошли прогнозы. На наш взгляд, недавние новости по части R&D и перспективы наращивания выручки и прибыли в результате свежих одобрений FDA открывают перед эмитентом потенциал роста в ближайший год".

AbbVie - американская биофармацевтическая компания, разрабатывающая и выпускающая препараты по широкому спектру направлений медицины:

