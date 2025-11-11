Прогнозная цена акций Группы Позитив - 2124 руб. - "ВТБ Моя Аналитика"

Прогнозная стоимость акций ПАО "Группа Позитив" на горизонте года составляет 2124 рубля за штуку, считают аналитики телеграм-канала "ВТБ Моя Аналитика".

Эмитент опубликовал финансовые результаты за третий квартал 2025 года по МСФО.

Выручка отстала от отгрузок из-за временного лага в признании доходов. Это указывает, отмечают эксперты, на ускорение роста выручки в будущих периодах. В 4К25 рост отгрузок может ускориться до 40-74% г/г, исходя из планов компании.

"Акции "Группы Позитив" с максимумов лета прошлого года в 3000 рублей снижались в цене до 1000 рублей в октябре. Наш таргет на двенадцать месяцев - 2124 рубля за штуку", - указывают аналитики телеграм-канала.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.