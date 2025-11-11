Рубль, скорее всего, останется в диапазоне 11,3-11,5 руб./юань во вторник - банк "Санкт-Петербург"

Курс валютной пары юань/рубль, скорее всего, продолжит торги в диапазоне 11,3-11,5 руб./юань во вторник, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург".

Также эксперты отмечают в комментарии, что в отсутствие новых драйверов котировки нефти марки Brent вряд ли значимо покинут во вторник коридор $63,3-64,3 за баррель.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.