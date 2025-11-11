Фактическая инфляция пока располагает ЦБ РФ к продолжению цикла снижения ключевой ставки - ПСБ

Фактическая инфляция пока располагает ЦБ РФ к продолжению цикла снижения ключевой ставки, говорится в обзоре аналитиков банка ПСБ.

За первую неделю ноября рост потребительских цен замедлился (до 0,11% с 0,16%) и был минимальным с середины сентября, констатируют эксперты. Годовой уровень инфляции возобновил снижение и, по оценкам Минэкономразвития, составил 7,9% г/г (8,1% в течение практически всего октября).

" Текущее замедление недельной инфляции связано со стабилизацией ценовой динамики в сегменте непродовольственных товаров, - указывают аналитики банка. - Важными факторами стабилизации цен является достаточно крепкий рубль, а также продолжающееся замедление внутреннего спроса. По нашим оценкам, инфляционный тренд остается в рамках прогноза ЦБ (6,5-7% на конец 2025 года), но продолжает прижиматься к его верхней границе. Риски более высокой инфляции не сняты. Тем не менее, пока фактическая инфляция располагает к продолжению цикла снижения ключевой ставки".

